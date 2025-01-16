新北11高階警官異動今布達 劉和然勉堅定執法勇面挑戰

新北市警局今天上午舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，新北市副市長劉和然到場主持，並與警察局長廖訓誠一同監交印信。劉和然勉勵新任分局長、大隊長戮力以赴，做好各項治安工作，同時對卸任同仁為新北市治安的貢獻予以肯定。

新北市警察局表示，本次高階警官異動分別為，副局長王文澤調陞保五總隊總隊長、主任秘書張素菱調陞警專教育長、督察長林故廷調陞刑事局副局長，原台北市警察局督察長陳錦坤調陞新北市警局副局長、原航警局副局長張文瑞調陞新北市警局主任秘書、原苗栗縣警察局長陳世煌調陞新北市警局督察長。警政監楊川調陞保七總隊主任秘書、原警政署警監督察鄭永裕調任新北市警局警政監、原中和分局長趙家輝調陞新北市警局警政監、原新莊分局長王鴻儒調陞警政署警監督察。

另外在內部職務調整部分，中和分局長由原板橋分局長陳宇桓接任、板橋分局長由原交通警察大隊長林泰裕接任、交通警察大隊長由原訓練科科長謝明杰接任；新莊分局長由原海山分局長陳保緒接任、海山分局長由原樹林分局長林國民接任；樹林分局長則由原台南市警局第一分局長王子雄接任。