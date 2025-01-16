快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

國3南向大溪段小貨車突起火...燒剩骨架 車上2人燒燙傷送醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

57歲的吳姓小貨車駕駛今行經國道3號南向56公里大溪路段，因不明原因火燒車，造成車上2名乘客燒燙傷送醫，消防人員獲報後迅速於10分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因，仍待消防火調科調查釐清。

今上午6時26分許，吳男開車時，小貨車突然因不明原因自燃，車輛占用外側路肩，燒到剩骨架，事故造成乘客34歲的周男，雖意識清楚、但頭部4%2度燒燙傷、2隻雙手手背各2%2度燒燙傷、右腳腳踝上緣2%2度燒燙傷，48歲的郭女意識清楚，雙手雙腳20%2度燒燙傷，分別送醫救治。

消防人員於上午6時40分抵達，火勢於6時50分撲滅，車輛起火原因由消防鑑識單位調查。國道警呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

57歲的吳姓小貨車駕駛今行經國道3號南向56公里大溪路段，因不明原因火燒車，造成車上2名乘客燒燙傷送醫，消防人員獲報後迅速於10分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因，仍待消防火調科調查釐清。記者翁唯真／翻攝
57歲的吳姓小貨車駕駛今行經國道3號南向56公里大溪路段，因不明原因火燒車，造成車上2名乘客燒燙傷送醫，消防人員獲報後迅速於10分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因，仍待消防火調科調查釐清。記者翁唯真／翻攝
57歲的吳姓小貨車駕駛今行經國道3號南向56公里大溪路段，因不明原因火燒車，造成車上2名乘客燒燙傷送醫，消防人員獲報後迅速於10分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因，仍待消防火調科調查釐清。記者翁唯真／翻攝
57歲的吳姓小貨車駕駛今行經國道3號南向56公里大溪路段，因不明原因火燒車，造成車上2名乘客燒燙傷送醫，消防人員獲報後迅速於10分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因，仍待消防火調科調查釐清。記者翁唯真／翻攝

國道 消防人員 火災

延伸閱讀

嘉市消防吳宗錡、特搜莊立全 獲鳳凰獎消防楷模

桃園大溪往返捷運永寧站公車地方盼增站點 已重新規畫

南投民宅惡火 屋主逃出後1錯誤行為、全身72%燒燙傷

八里重機車行修車釀火警 56歲男手腳燒燙傷送醫

相關新聞

北市新規！酒毒駕累犯彩色列印、放大7倍 本尊相張貼鄰里

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，交通事件裁決所針對酒（毒）駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防...

影／這種石頭別亂撿！他背包裡藏4顆北投石 堅稱不知道不記得

林姓男子日前在台北市北投溪撿拾珍貴「北投石」，民眾目擊報警處理，警方到場不見林男蹤影，循線追查林男下落，2小時內以車追人...

新官上任！桃園市警局人事布達交接 張善政勉勵

桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，包括新到任副局長鄭榮崑在內共有9名高階警官異動，由市長張善政主持監...

又是鋰電他 三峽連棟工廠傳火警

新北市消防局今天上午獲報，新北市三峽區傳出工廠火警，疑工廠內鋰電池悶燒起火，廠房內煙霧瀰漫，所幸無人受傷，確實起火原因有...

防憾事 新北擬修法 3情形救護車可強制送醫

遭遇急難事件，不少民眾都會撥打119或向社工、警方人員求救，不過經常救護人員到場，卻因當事人或家屬拒絕送醫，可能導致不可...

金門縣警察局舉行交接典禮 黃壬聰接任局長

金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長陳福海主持布達，內政部警政署警政委員劉鴻烈監交印信，典禮簡約而隆重，陳福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。