國3南向大溪段小貨車突起火...燒剩骨架 車上2人燒燙傷送醫

57歲的吳姓小貨車駕駛今行經國道3號南向56公里大溪路段，因不明原因火燒車，造成車上2名乘客燒燙傷送醫，消防人員獲報後迅速於10分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因，仍待消防火調科調查釐清。

今上午6時26分許，吳男開車時，小貨車突然因不明原因自燃，車輛占用外側路肩，燒到剩骨架，事故造成乘客34歲的周男，雖意識清楚、但頭部4%2度燒燙傷、2隻雙手手背各2%2度燒燙傷、右腳腳踝上緣2%2度燒燙傷，48歲的郭女意識清楚，雙手雙腳20%2度燒燙傷，分別送醫救治。