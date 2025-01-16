國3南向大溪段小貨車突起火...燒剩骨架 車上2人燒燙傷送醫
57歲的吳姓小貨車駕駛今行經國道3號南向56公里大溪路段，因不明原因火燒車，造成車上2名乘客燒燙傷送醫，消防人員獲報後迅速於10分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因，仍待消防火調科調查釐清。
今上午6時26分許，吳男開車時，小貨車突然因不明原因自燃，車輛占用外側路肩，燒到剩骨架，事故造成乘客34歲的周男，雖意識清楚、但頭部4%2度燒燙傷、2隻雙手手背各2%2度燒燙傷、右腳腳踝上緣2%2度燒燙傷，48歲的郭女意識清楚，雙手雙腳20%2度燒燙傷，分別送醫救治。
消防人員於上午6時40分抵達，火勢於6時50分撲滅，車輛起火原因由消防鑑識單位調查。國道警呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。
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