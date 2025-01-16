影／雲林小貓咪頭卡罐頭內甩不開 坐路中喵喵叫...暖警相救

雲林縣斗六市社區道路昨天深夜一隻小貓疑因路邊撿食，整個頭塞進罐頭被卡在罐頭內，使盡力氣擺動都甩不開，受困路中，十分危險，幸好警車路過幫牠脫困，沒想到牠還繞著警員撒嬌叫了幾聲，像在感謝警察救命之恩，冷夜裡讓警員感到心暖暖。

斗六分局溝垻派出所副所長陳正豪、警員劉學融昨天深夜執行巡邏，行經斗六市泰安路，發現一隻頭部被罐頭卡住的小貓咪，無助站在在路中間，頭被罐頭罩住叫不停像在求救，夜深寒冷，車輛往來相當危險。

陳、劉立即下車查看，發現小貓可能因撿食路邊罐頭內的食物，將頭鑽進罐頭，因罐頭口徑與貓頭相當，使頭進得去出不來，卡在罐頭內，任憑怎麼甩都無法脫困。

副所長陳正豪小心翼翼扶住貓的脖子，一邊安撫牠驚慌情緒，再緩緩地將罐頭取下，小貓咪似也感受到有人救牠，沒有反抗才讓警員順利拔除罐頭。脫困的小貓離去又折返，並在員警身旁繞圈邊叫邊蹭，像在表達感恩。叫了數聲後才離開，消失夜色中，寒夜裡這段貓咪感恩記，也令警員感到格外溫馨。