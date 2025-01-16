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嘉市消防吳宗錡、特搜莊立全 獲鳳凰獎消防楷模

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市消防局小隊長吳宗錡、義勇特搜分隊長莊全立，榮獲「鳳凰獎」消防、義消楷模，為嘉義市爭光。113年「鳳凰獎」楷模計有74名得獎者，本月13日獲賴清德總統於統總府接見、14日行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳頒獎表揚。

小隊長吳宗錡從事消防工作21年，服務於嘉義市消防局期間，積極承擔多項重要任務，並克盡職責，展現高度的專業與熱忱。不僅取得各項救災及緊急救護專業證照，還自費前往美國、日本等地學習先進技術。吳宗錡於2019年號召志同道合的同仁及義消，成立雲嘉嘉首支繩索救援專隊「嘉義市救援繩隊（諸羅繩隊）」，專注於繩索救援技術的精進與實踐。繩隊於2023年榮獲內政部消防署義勇消防戰技交流賽「特優」殊榮，展現頂尖實力。吳宗錡以繩索技能融入校園及公益活動，讓救援技術成為生命教育的一環，深受好評。

義勇特搜分隊長莊全立，綽號「莊水管」，是一名水電行老闆，也是民間特搜隊成員的先行者，自2000年起加入義勇消防隊至今，長年參與震災、山難及土石流救災等任務，幾乎「無役不與」。2016年台南維冠大樓地震災害中，他運用水電專業及快速判斷力，縮短救援時間，成功搶救生命。太太吳美賢是名社工，夫妻檔攜手投入義工行列，於災害現場展現救援與關懷，成為消防界的最佳拍檔。

市消防局長郭立昌表示，吳宗錡及莊全立在消防救援領域表現卓越，此次榮獲「鳳凰獎」實至名歸，展現嘉義市消防人員的專業與熱忱。未來將持續支持消防與義消人員的發展，期許他們帶領團隊精進技術，守護嘉義市民生命財產安全。2名救援英雄的故事，不僅展現了消防工作的專業與堅毅，也成為嘉義市民心中的驕傲與典範。

嘉義市消防局小隊長吳宗錡（左）、義勇特搜分隊長莊全立（右），榮獲「鳳凰獎」消防、義消楷模，為嘉義市爭光。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防局小隊長吳宗錡（左）、義勇特搜分隊長莊全立（右），榮獲「鳳凰獎」消防、義消楷模，為嘉義市爭光。記者李宗祐／翻攝

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