獨／高雄派出所46歲警員躺沙發睡未到班 妻開門進屋發現他猝逝
高雄市左營警分局博愛四路派出所一名許姓警員13日參加聚會返家，倒臥沙發上睡覺，隔天14日要上12點勤務但未到班，打電話也沒人接，同事到其住家大樓察看，管理員通知許妻返家，一行人進屋驚見許員一覺未醒已猝逝。
據了解，驟逝的許姓警員年僅46歲，從警約19年，許員有心臟方面的病史，去年底心臟才裝了第3支支架；13日晚上參加完聚會返家，由於當晚妻子帶8歲女兒返回娘家居住，許員回到家，倒臥沙發上睡著。
原本許警14日中午要上12點的勤務，同事見他未到班，打電話也未接，線上巡邏的同仁前往許警所住大樓找人，管理員通知許妻返家開門，一行人進屋後，見許警躺在沙發上，身上還蓋了一條小毯子，面部安詳，但已無氣息。
許警妻子見到丈夫一覺不醒，悲痛欲絕，派出所同仁隨即打119，救護員到場確認許警已明顯死亡，未送醫。
警方在現場鑑識，初步排除外力介入，經檢警相驗，證實為心臟疾病引發的自然死亡；左營警分局表示，後續將全力協助家屬辦理後事及申辦撫卹事宜。
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