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苗栗縣新任警局長到任交接 鍾東錦交付兩件事要做好

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局今天上午舉行卸、新任局長交接典禮，會中由縣長鍾東錦主持、內政部警政署警政委員張樹德監交，各級民意代表及各界人士到場觀禮，場面簡單隆重；鍾致詞時特交付甫到任新局長要做好春節交通維護及新建警局工程的管控工作。

鍾縣長致詞時，首先祝賀卸任局長陳世煌榮調新北市政府警察局督察長職務，陳前局長到任苗栗縣服務1年來，優異表現大家有目共睹，多項業務在警政署評比中均為特優；在治安方面也多次破獲住宅竊盜、毒品及詐欺集團等重大刑案，不管是治安、交通及為民服務等各方面都交出漂亮的成績單，特別感謝陳前局長任內對苗栗縣的付出。

新任局長王森瑒為中央警察大學正科52期、警政研究所碩士畢業，歷任臺南市政府警察局麻豆、新營、第二分局分局長、保安警察第五總隊主任秘書、副總隊長、內政部警政署行政組組長、台南市政府警察局督察長等職務，資、經歷相當豐富，在過去各項工作表現也是深獲各級長官肯定。

鍾東錦表示，春節連續假期將至，苗栗縣各旅館、飯店預訂住房率為全台最高，針對交通維護及管制方面，一定要做好。另先前爭取到警察局屋舍重建經費部分，在中央與縣府共同努力下，終於在113年10月完成新建大樓計畫審查，也訂在今(114)年1月做基本設計審議，請警察局做好重建工程管控工作，能夠在確保品質下盡早完工，以提供警察同仁優質辦公環境。

他表示，良好的治安是社會穩定的基石，對於苗栗警政，縣府將持續給予支持，在打擊詐欺方面配合加強「識詐」宣導教育，透過電視牆、社群媒體等多元管道提昇縣民自我保護意識。最後，期許新任王局長能在已建立的良好基礎下，發揮所長，帶領警政同仁全力投入轄區治安及交通維護，為苗栗縣鄉親創建幸福的家園。

新任局長王森瑒為中央警察大學正科52期，歷任台南市政府警察局督察長等職務。圖／苗縣警局提供
新任局長王森瑒為中央警察大學正科52期，歷任台南市政府警察局督察長等職務。圖／苗縣警局提供
苗栗縣警察局今天上午舉行卸、新任局長交接典禮，會中由縣長鍾東錦主持、內政部警政署警政委員張樹德監交。圖／苗縣警局提供
苗栗縣警察局今天上午舉行卸、新任局長交接典禮，會中由縣長鍾東錦主持、內政部警政署警政委員張樹德監交。圖／苗縣警局提供
苗栗縣長鍾東錦致詞時特交付甫到任新局長要做好春節交通維護及新建警局工程的管控工作。圖／苗縣警局提供
苗栗縣長鍾東錦致詞時特交付甫到任新局長要做好春節交通維護及新建警局工程的管控工作。圖／苗縣警局提供

苗栗縣 警察

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