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北市ATT婚宴廣場逃生受阻 建管處重罰12萬限改
各個百貨商場歲末年終活動促銷中，北市建管處1月3日至22日無預警動態公共安全檢查43家大型百貨賣場、大型餐廳，目前1家違規為有台北彭園會館進駐的ATT婚宴廣場（鎮饌股份有限公司忠孝分公司），依法重罰12萬元並要求限期改善。
建管處表示，該場所檢查不合格，違規包含防火門無門弓器無法復歸、防火鐵捲門無法密合等缺失，已嚴重影響防火及人群的逃生避難功能，已依建築法開罰12萬元，並要求場所改善完畢。
建管處長虞積學強調，執行百貨賣場的公共安全聯合抽檢的目的，在於提醒業者，平時就應重視維護營業場所的公共安全，並呼籲平時應維護建築物合法使用與其構造、設備安全，切勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。
建管處說，由於大型消費場所為人潮眾多的地方，自主安全管理上一定要有更高的安全標準，建管處不只平時落實各類場所公安申報管理，也持續辦理不定期「抽檢」驗收成效，保護消費者在場所的公共安全。民眾若發現違規情事，可打1999通報市府話務中心。
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