北市ATT婚宴廣場逃生受阻 建管處重罰12萬限改

各個百貨商場歲末年終活動促銷中，北市建管處1月3日至22日無預警動態公共安全檢查43家大型百貨賣場、大型餐廳，目前1家違規為有台北彭園會館進駐的ATT婚宴廣場（鎮饌股份有限公司忠孝分公司），依法重罰12萬元並要求限期改善。

建管處表示，該場所檢查不合格，違規包含防火門無門弓器無法復歸、防火鐵捲門無法密合等缺失，已嚴重影響防火及人群的逃生避難功能，已依建築法開罰12萬元，並要求場所改善完畢。

建管處長虞積學強調，執行百貨賣場的公共安全聯合抽檢的目的，在於提醒業者，平時就應重視維護營業場所的公共安全，並呼籲平時應維護建築物合法使用與其構造、設備安全，切勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。