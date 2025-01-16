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合歡山追星賞雪沒睡飽 疲勞駕駛1年逾80件事故

中央社／ 彰化縣16日電

南投縣警察局仁愛分局今天指出，合歡山是追星、賞雪熱點，但去年因疲勞駕駛所釀交通事故高達80餘件，春節連假將至，估湧入眾多人車潮，民眾上山前應充足睡眠以利行車安全。

仁愛分局表示，年節期間，清境及合歡山地區都是熱門旅遊景點，加上近期天候寒冷，合歡山地區下雪機率高，常有民眾上山賞雪、觀日出，人車湧入台14甲線，雪季勤務管制及合歡山停車空間有限等因素，常造成車輛回堵，甚至發生交通事故。

根據警方統計，去年合歡山地區因疲勞駕駛造成的交通事故高達80餘件，呼籲民眾上山前充足睡眠，不要疲勞駕駛。

此外，分局提醒，合歡山部分道路路幅狹窄，駕駛勿任意違規停車，以免影響其他車輛往來通行，警方將加強疏導及取締。

仁愛分局提及，近年南投縣仁愛鄉遭逢颱風、地震等災害，主要聯外道路多數已完成搶修通車，但替代道路如投83線往奧萬大、武界往埔里地區，以及力行產業道路投89線接台8線往花蓮地區，部分路面仍不平順，建議駕駛四輪傳動車輛。

交通事故 南投縣 合歡山

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