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小貨車駕駛血糖過低撞護欄 高雄前鎮通學步道完工出車禍
高雄市政府改善前鎮區瑞祥國小通學步道，在人行道設護欄，不料承包廠商剛完成部分工程，拆除周圍施工護欄，昨天就有1輛小貨車直接撞上完工的步道護欄。
警方了解，昨天清晨6時許天色未亮，林姓男子（65歲）駕駛小貨車沿前鎮區崗山中街北向南行駛，在要右轉班超路，便在路口迎面撞擊通學步道護欄，車頭凹陷，前擋風玻璃碎裂，幸未造成他人受傷。
警方到場，對林男酒測，無酒精反應。林男稱，他因血糖過低，身體不適才不慎自撞護欄。
據了解，瑞祥國小通學步道改善工程，是高雄市政府教育局利用中央補助款1300多萬元，在學校附近設人行道護欄，保護來往學童安全。路人見這場車禍，直稱工程廠商剛完成護欄，移除工程用護欄，竟然就發生車禍，要是當時沒護欄，又有學童往來，後果不堪設想。
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