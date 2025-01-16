小貨車駕駛血糖過低撞護欄 高雄前鎮通學步道完工出車禍

高雄市政府改善前鎮區瑞祥國小通學步道，在人行道設護欄，不料承包廠商剛完成部分工程，拆除周圍施工護欄，昨天就有1輛小貨車直接撞上完工的步道護欄。

警方了解，昨天清晨6時許天色未亮，林姓男子（65歲）駕駛小貨車沿前鎮區崗山中街北向南行駛，在要右轉班超路，便在路口迎面撞擊通學步道護欄，車頭凹陷，前擋風玻璃碎裂，幸未造成他人受傷。

警方到場，對林男酒測，無酒精反應。林男稱，他因血糖過低，身體不適才不慎自撞護欄。