影／高雄7旬翁酒駕跌落排水溝喊救命 路人用竹竿勾衣救起

76歲黃姓老翁前晚騎機車行經高市濱北街不慎跌落排水溝，路人聽見救命聲，在兩側以竹竿勾起老翁的衣服，讓他不至於溺水，後一名男子跳下溝裡將老翁救起，經送醫幸無生命危險；但老翁經警方酒測，酒測值超過每公升0.88毫克被送辦。

林園警分局指出，這起車禍發生在前天晚間6時49分許，當時黃翁騎機車行經大寮區濱北街，不明原因跌落排水溝裡，中庄派出所及交通分隊員警獲報趕赴現場處理。

在警方抵達前，黃翁摔落排水溝時，有路人目擊，也有民眾聽見救命聲，先合力在兩側以長竹竿勾起黃翁的衣服，讓他不至於溺水，旁邊的一名婦人的丈夫下水救人，婦人在旁頻喊「老公，你小心一點，水很深。」後順利將黃翁救起。

黃翁被救上岸，看似已無氣息，還有民眾對他施以CPR(心肺復甦術)急救，後救護員趕抵，將黃翁緊急送醫，治療後幸無大礙。過程被民眾PO網，有網友慶幸還好黃翁被救起，另有網友說，「排水溝沒有護欄，很危險」。

警方到院後，因黃翁身上滿是酒味，對黃翁施以酒測，酒測值超過每公升0.88毫克被依公共危險罪嫌移送法辦。