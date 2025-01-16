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從米粉攤老闆到消防最高榮譽 26年屆退義消榮獲鳳凰獎
桃園義消分隊分隊長謝新雄榮獲2024年全國義消楷模最高榮譽「鳳凰獎」，13日於總統府接受賴清德總統接見表揚；平時經營米粉攤的他擔任義消26年，一路從基層做起，執行大小義消勤務不遺餘力，去年12月屆退後轉任分隊技術顧問，繼續發揮餘熱。
分隊長謝新雄平時經營一家遠近馳名的米粉攤，自從被桃園縣蘆竹鄉永興樹脂化工廠火警案的新聞深深震撼後，開始有了想要幫助社會的念頭，自1997年從事義消工作迄今共26年，一路從基層做起，歷經基層隊員、副小隊長、助理幹事、副分隊長等職務，期間經歷桃園區成功路三段掩埋場火警、桃園區興華路工廠火警、龜山區春日路工廠火警等各式大型災害，都可見到他的身影。
桃園消防分隊長張侃峯表示，謝新雄從事義消工作期間積極推動義消各項訓練，如橡皮艇的實際運用及強化水域自救、搜救能力、繩索實際運用、火場安全訓練等等，加強義消人員各項救災技能，執行各項義消勤務不遺餘力，在去年12月屆退後，轉任分隊技術顧問，繼續發揮餘熱，足為義消表率。
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