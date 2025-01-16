暗夜驚魂 澎湖馬公民宅深夜爆炸起火救出3人
澎湖馬公市林森路87巷昨夜突然傳出爆炸，一戶民宅深陷火海，警消到場時，2樓陽台有對母女呼救，3樓陽台另有名男子疑嗆傷，消防局救出受困人員，緊急送醫，起火原因仍待調查。
澎湖縣政府消防局表示，昨夜11時44分左右接獲民眾報案，指馬公市林森路87巷聽到爆炸聲，疑有人受困，消防局立即派第一大隊長陳正宜指揮，偕馬公、澎南、湖西分隊及港務消防分隊共9車20人到場搶救。
消防人員抵達現場時，1樓有火苗竄燒，濃煙不斷冒出，3名民眾分別受困於2樓及3樓陽台。消防人員拉水線灌救，分別於2樓救下2人，送往衛生福利部澎湖醫院急救。今天凌晨0時3分左右再自3樓救下1人，送往三總澎湖分院急救。火勢於0時17分撲滅，燃燒面積約5平方公尺，燒毀一組充電中的車輛救援備用電源，起火原因及財損將由火調人員進行調查。
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