暗夜驚魂 澎湖馬公民宅深夜爆炸起火救出3人

澎湖馬公市林森路87巷昨夜突然傳出爆炸，一戶民宅深陷火海，警消到場時，2樓陽台有對母女呼救，3樓陽台另有名男子疑嗆傷，消防局救出受困人員，緊急送醫，起火原因仍待調查。

澎湖縣政府消防局表示，昨夜11時44分左右接獲民眾報案，指馬公市林森路87巷聽到爆炸聲，疑有人受困，消防局立即派第一大隊長陳正宜指揮，偕馬公、澎南、湖西分隊及港務消防分隊共9車20人到場搶救。