3年詐1.4億 「台版地面師」防詐片首播

北市地政局推出台版「地面師」防詐影片首播，市長蔣萬安（前）參與演出。記者楊正海／翻攝 台北市地政局昨首播防詐影片「台版地面師破案紀實」，這起不動產詐騙案3年內詐騙近1.4億元。台北地檢署去年11月起訴里長、律師、戶政員、書記官、員警等44人，如同影片中台詞：「每個人都是偽裝者，被害人面對的罪犯不是1人，而是30至40個共犯。」

這部影片由承辦檢察官、警察、地政及政風人員以真人真事拍攝，也邀請市長蔣萬安共同演出。

承辦業務的地政局股長施亭伃回憶，2020年士林地政事務所發現一宗假遺囑案，當事人母親房子被移轉，地政所遭提告國賠，隔年9月，建成地政事務所又發生假遺囑案，也是有人偽造代筆遺囑繼承。

施亭伃說，2案的代辦律師、見證人雷同，之後回溯調查過去1年遺贈案，意外發現7筆有類似狀況，關係人無親屬關係，卻都在每筆交易中「有關係」，清查後包括14筆土地、7間房子，北市地政局2023年11月向北檢告發。

「有時候不是人找案，是案子挑人來辦。」偵辦本案的北檢檢察官鄭少珏昨分享辦案經過，她說，冥冥中有股神秘力量在幫忙；本案2次搜索52個據點，傳喚68人、聲押6人，案件中人員重疊呈現驚人的巧合。

鄭少珏從其中一件嫌疑人關係圖中，一眼就認出主嫌，「我辦過他，2年前就抓過，扣案手機裡，就有第一個案件完整的證據」。她也說，一名共犯在被捕偵訊時供稱，鎖定一名過世婦人名下在台北有3筆有價值的土地，以「怕遊民侵入」為由請求議員助理與警方一起進入查看，離開時那名男共犯突然發出女子淒厲的慘叫聲，科學難以解釋。

鄭少珏也說，本案的基本模式都是代筆遺囑，但代筆遺囑需有繼承人，若無繼承人則要找遺產管理人，犯案較難。詐團犯案過程中還想出「假結婚」方式繼承，合成假照片偽裝曾結婚宴客；但辦結婚登記時，被發現儀式在婚後10幾年才辦登記很奇怪，調出入境紀錄發現過世長者當天根本不在台灣，才防堵詐騙。

北市警方表示，高齡化社會來臨，遺產繼承詐騙案件可能增加，提醒民眾若親人離世應立即辦理繼承登記；財政局稅捐處「稅籍異動即時通」服務也會提早預警房地詐騙案。

北市刑事警察大隊大隊長盧俊宏分析，「打詐儀表板」去年12月受理2064件、財損金額為21億3566萬元，以假投資、假檢警詐騙手法的財損金額最多，其中結合抵押不動產詐騙案件有33件、財損金額計3億2652萬元。