影／蘆洲粗心媽媽將1歲女童反鎖在家 警封路出動消防雲梯車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區1名粗心的媽媽，今晚不小心把僅滿周歲的女兒單獨反鎖在家，焦急報案。鎖匠發現門鎖難開，最後竟然是消防隊出動雲梯車從陽台進屋，鄰居不禁打趣說，台灣的警察和消防隊，服務未免也太好了吧。

今晚8時許，雲梯車趕抵蘆洲區永安南路，驚動許多民眾圍觀，但是現場無煙無火令人好奇，打聽的結果竟然是因為媽媽粗心把孩子鎖在屋內。

據了解，現場是5層樓公寓，住在4樓的38歲女子今晚7時許匆忙出門，想說只是下樓拿個東西，馬上就折返，卻發現家門不小心被反鎖，自己又沒帶鑰匙，擔心女兒獨自在家危險，焦急向110報案求助。

鎖匠和警察先後都來了，但是鎖匠發現他們家的門鎖款式太新，傳統工具無法開啟，於是轉請消防隊協助，結果又擔心暴力破門會使站在門邊的孩子受傷，最後決定出動雲梯車，從房子的前陽台進屋營救，警方甚至封路管制交通，以利雲梯車作業，圓滿解除燃眉之急。

新北市蘆洲區1名粗心的媽媽，今晚不小心把僅滿周歲的女兒單獨反鎖在家，焦急報案。鎖匠發現門鎖難開，最後竟然是消防隊出動雲梯車從陽台進屋。圖／翻攝臉書我是蘆洲人
新北市蘆洲區1名粗心的媽媽，今晚不小心把僅滿周歲的女兒單獨反鎖在家，焦急報案。鎖匠發現門鎖難開，最後竟然是消防隊出動雲梯車從陽台進屋。圖／翻攝臉書我是蘆洲人

消防隊

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