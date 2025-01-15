北檢搜索查虛擬貨幣金流案 刑事局：若涉不法將嚴辦

北檢檢察官今天帶隊搜索新北市警察局土城分局偵查隊長辦公室和住家，並同步搜索刑事局、帶走2名警官等人。刑事局表示，本案已進入司法程序，若確涉不法，將從嚴究辦。

土城分局下午表示，警政署靖紀小組及市警局督察室在調查「自檢」案件時，發現黃姓偵查隊長於民國111年至112年間，有大筆虛擬貨幣金流異常。台北地檢署、警政署靖紀小組及市警局督察室今天將他帶回調查釐清。

刑事局也透過新聞稿表示，上午接獲警政署督察室通知與北檢共同偵辦洗錢案，對局內2警辦公處所進行搜索及約談。本案為警政署督察室偵辦員警涉嫌風紀案件，自檢主動報請北檢檢察官指揮偵辦，目前案情尚待釐清中。

由於本案已進入司法程序，刑事局說，將全力配合檢方偵辦，對於員警違法（紀）行為，向來秉持不掩飾、不庇縱、不護短、毋枉毋縱的立場。若員警確涉有不法，將從嚴究辦，以淨化警察陣容。