高雄輕軌列車遭撞！騎士離譜闖紅燈肇事 下秒竟騎車揚長而去

高雄市輕軌列車今天下午行經三民區大順二路與九如一路口，遭1名機車騎士攔腰撞上，列車立即停下，但是肇事男子牽起機車後立即逃逸，正由警方追緝中。

今天下午3時40分許，高雄輕軌列車沿三民區大順二路往南行駛，路過大順二路與九如一路口，突然1名男子騎機車沿九如一路，闖紅燈未停讓輕軌列車，撞上車廂後人車倒地。

輕軌列車司機員立刻停車，但是，肇事的男子牽起機車後，馬上啟機車繞過輕軌列車，往鳳山方向揚長而去。

高雄市警三民二分局據報，派員到車禍現場，發現車廂遭撞受損，幸未造成乘客受傷，得知機車騎士肇事逃逸，立即測繪車禍圖，迅速排除交通障礙。

警方表示，肇事騎士闖紅燈撞上輕軌列車，違反道路交通管理處罰條例，可處1800元至5400元罰鍰，肇事後未停留現場逕行駛離，違反道路交通管理處罰條例，可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。

警方表示，因輕軌屬於大眾捷運系統，警方已鎖定肇事車輛並掌握機車騎士身分，將通知他到案說明，事後將依刑法「妨害交通往來安全罪」當中的過失妨害舟、車行駛安全罪嫌查辦。