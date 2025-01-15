越失聯移工組車手集團25天領走百人822萬 檢起訴求刑5年
越南籍失聯的弄姓移工等6人共組詐欺車手團，自去年9月2日起至桃園檢警27日查獲為止，短短25天領走104名被害人共822餘萬元，桃園地檢署今日偵結，將弄某等6人依組織、詐欺犯罪及洗錢等罪嫌起訴，弄姓車手頭求刑5年、其餘4年，219餘萬元贓款沒收。
襄閱主任檢察官黃榮德表示，逃逸移工弄某（NONG DUC THANG）2024年加入一個以虛構投資方案吸引被害人投資，並誘使被害人將投資款項全部匯款到指定金融帳戶的詐騙集團，再由擔任車手頭的弄某，找同為失聯移工的同鄉2名阮姓、寧姓、范姓及鄧姓失聯移工等人共組車手團，由弄男分配任務，指揮阮姓等車手持交付的金融卡分頭提領後，把從ATM提領款項交給詐騙集團指定之人，藉此方式製造資金斷點。
檢察官吳柏儒指揮桃園市桃園警分局，去年9月27日在桃園市桃園區查獲弄某的詐騙水房，除逮捕車手團6人外，現場也扣得金融卡50張、手機8支、電腦3台、讀卡機1台、點鈔機1台以及現金219萬100元等贓證物，檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准，事後警分析相關帳戶金流比對被害人資料，發現被騙民眾多達104人，損失達822餘萬元，所幸為檢警查獲，避免更多民眾財產損失。
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