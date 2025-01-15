快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

聽新聞
0:00 / 0:00

台東男與姊夫相約石梯坪撿海菜 疑遭大浪捲入落海送醫不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台東60歲林姓男子與姊夫相約到花蓮石梯坪撿海菜，卻不慎落海溺水海巡署東部分署第一二岸巡隊獲報，緊急到場搜救，並送往衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院，但送醫後仍宣告不治。

東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所於今天11時53分，接獲釣客通報，在石梯坪遊憩區內礁岩區有民眾落海，獲報後第九巡防區指揮部隨即派遣第六海巡隊、第一二岸巡隊石梯漁港安檢所及新社安檢所人員趕赴現場搜救。

第九巡防區指揮部除了指派攜帶救生器材救援，同時通報豐濱消防分隊、港口派出所等單位，海巡人員抵達現場搜尋後，在石梯坪遊憩區內南側礁岩處發現落海林姓男子。

海巡人員隨即下水將林男拖上岸，並實施心肺復甦術搶救，由於現場地形崎嶇不易行動，由海巡人員與豐濱消防分隊員使用充氣浮囊救生背板，協助將林男搬運至道路上，後續由豐濱消防分隊後送花蓮醫院豐濱原住民分院搶救。據現場釣客敘述，林男在撿拾海菜時，不慎被大浪捲入導致落海。

東部分署第一二岸巡隊呼籲，近期天候海象較不穩定，東部海域有長浪發生的機率，提醒民眾在海象不佳期間，避免從事水域遊憩及岸際採捕水產動植物等活動，以免發生意外。

台東60歲林姓男子與姊夫相約到花蓮石梯坪撿海菜，卻不慎落海溺水送醫，但送醫後仍宣告不治。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供
台東60歲林姓男子與姊夫相約到花蓮石梯坪撿海菜，卻不慎落海溺水送醫，但送醫後仍宣告不治。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供
台東60歲林姓男子與姊夫相約到花蓮石梯坪撿海菜，卻不慎落海溺水送醫，但送醫後仍宣告不治。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供
台東60歲林姓男子與姊夫相約到花蓮石梯坪撿海菜，卻不慎落海溺水送醫，但送醫後仍宣告不治。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供

台東 海巡署 溺水 花蓮

延伸閱讀

影／高雄13歲少女墜落彌陀漁港喊救命！ 岸巡與熱心船長合力救起

長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

金門水頭碼頭驚傳男子落海 疑情緒失控港警消救援

元旦傳落海意外 台東1女子命危送醫搶救

相關新聞

偵辦「台版地面師」詐騙案 檢曝破案祕辛：神秘力量在幫忙

詐騙猖獗，北市地政局今推出台版「地面師」防詐影片，首播記者會中，偵辦這件不動產詐騙案的北檢檢察官鄭少珏，分享揭露破案祕辛...

影／這種石頭別亂撿！他背包裡藏4顆北投石 堅稱不知道不記得

林姓男子日前在台北市北投溪撿拾珍貴「北投石」，民眾目擊報警處理，警方到場不見林男蹤影，循線追查林男下落，2小時內以車追人...

台南安平工業區機器工廠意外 工人「遭車床夾住」送醫急救不治

台南市南區安平工業區內新平路一機器工業工廠，今下午2時17分許傳出意外，69歲曾姓男子作業時不慎遭車床夾住，通報消防局協...

高雄輕軌列車遭撞！騎士離譜闖紅燈肇事 下秒竟騎車揚長而去

高雄市輕軌列車今天下午行經三民區大順二路與九如一路口，遭1名機車騎士攔腰撞上，列車立即停下，但是肇事男子牽起機車後立即逃...

越失聯移工組車手集團25天領走百人822萬 檢起訴求刑5年

越南籍失聯的弄姓移工等6人共組詐欺車手團，自去年9月2日起至桃園檢警27日查獲為止，短短25天領走104名被害人共822...

台東男與姊夫相約石梯坪撿海菜 疑遭大浪捲入落海送醫不治

台東60歲林姓男子與姊夫相約到花蓮石梯坪撿海菜，卻不慎落海溺水，海巡署東部分署第一二岸巡隊獲報，緊急到場搜救，並送往衛福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。