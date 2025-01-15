台東男與姊夫相約石梯坪撿海菜 疑遭大浪捲入落海送醫不治

台東60歲林姓男子與姊夫相約到花蓮石梯坪撿海菜，卻不慎落海溺水，海巡署東部分署第一二岸巡隊獲報，緊急到場搜救，並送往衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院，但送醫後仍宣告不治。

東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所於今天11時53分，接獲釣客通報，在石梯坪遊憩區內礁岩區有民眾落海，獲報後第九巡防區指揮部隨即派遣第六海巡隊、第一二岸巡隊石梯漁港安檢所及新社安檢所人員趕赴現場搜救。

第九巡防區指揮部除了指派攜帶救生器材救援，同時通報豐濱消防分隊、港口派出所等單位，海巡人員抵達現場搜尋後，在石梯坪遊憩區內南側礁岩處發現落海林姓男子。

海巡人員隨即下水將林男拖上岸，並實施心肺復甦術搶救，由於現場地形崎嶇不易行動，由海巡人員與豐濱消防分隊員使用充氣浮囊救生背板，協助將林男搬運至道路上，後續由豐濱消防分隊後送花蓮醫院豐濱原住民分院搶救。據現場釣客敘述，林男在撿拾海菜時，不慎被大浪捲入導致落海。

東部分署第一二岸巡隊呼籲，近期天候海象較不穩定，東部海域有長浪發生的機率，提醒民眾在海象不佳期間，避免從事水域遊憩及岸際採捕水產動植物等活動，以免發生意外。