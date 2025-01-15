快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

救災新戰力亮相！桃消攜手科技廠落實ESG辦理火災演練

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，從佩戴身上的智慧手錶到汽車、船舶使用的智慧主機都能見到Garmin的身影，是數一數二的大型企業，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。

坪頂消防分隊表示，此次搶救演練模擬Garmin林口廠5樓產線發生火警，除了啟動場所本身的自衛編組應變外，也模擬廠內員工未能即時避難，需交由消防隊進行救援的狀況；消防演練能使廠方人員了解自身的逃跑動線，也能讓消防隊熟悉救災部署位置，平時做好防災準備才能於災害發生時從容應對。

消防自衛編組有避難引導班、滅火班、通報班、救護班及安全防護班5分組，Garmin為了實踐ESG的社會責任部分，招聘一部分行動不便的身障員工，於火災發生時，特別編排一組人員來協助這些員工避難，確保廠內所有員工都能安全逃生到安全地點。

而坪頂分隊新配發的40米雲梯車搭載先進的安全控制電腦，配備安全操作範圍監控、晃動穩定系統及AB點快速移動功能，能夠在高樓層與地面之間快速移動，火災發生時能迅速將大量受困或行動不便人員搶救至地面。

第一大隊大隊長賴志忠表示，救災動線的選擇會因為現場狀況的不同而有所改變，以疏散至建築物外為原則，對於高齡者、身心障礙者、臥床者等避難弱者，因為行動能力較弱，火災發生時可先水平避難至相對安全區，再進行垂直方向避難；火災初期避難引導仰賴企業的自衛消防編組，災害發生時若能迅速啟動，能使火災的損害最小化，替消防員爭取災害搶救的黃金時間。

圖／坪頂消防分隊提供
圖／坪頂消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。圖／坪頂消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。圖／坪頂消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。圖／坪頂消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。圖／坪頂消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。圖／坪頂消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。圖／坪頂消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。圖／坪頂消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。圖／坪頂消防分隊提供

林口 桃園 消防隊 火災

延伸閱讀

南加再颳強風 數百萬人收火災警告 9萬戶預防性斷電

宣導時「常被誤認是詐團」 龜山義消許春香榮獲鳳凰獎

洛杉磯野火肇因眾說紛紜 美國聯邦機構啟動調查

索尼捐出500萬美元 協助加州大火救災與重建

相關新聞

偵辦「台版地面師」詐騙案 檢曝破案祕辛：神秘力量在幫忙

詐騙猖獗，北市地政局今推出台版「地面師」防詐影片，首播記者會中，偵辦這件不動產詐騙案的北檢檢察官鄭少珏，分享揭露破案祕辛...

影／這種石頭別亂撿！他背包裡藏4顆北投石 堅稱不知道不記得

林姓男子日前在台北市北投溪撿拾珍貴「北投石」，民眾目擊報警處理，警方到場不見林男蹤影，循線追查林男下落，2小時內以車追人...

台南安平工業區機器工廠意外 工人「遭車床夾住」送醫急救不治

台南市南區安平工業區內新平路一機器工業工廠，今下午2時17分許傳出意外，69歲曾姓男子作業時不慎遭車床夾住，通報消防局協...

高雄輕軌列車遭撞！騎士離譜闖紅燈肇事 下秒竟騎車揚長而去

高雄市輕軌列車今天下午行經三民區大順二路與九如一路口，遭1名機車騎士攔腰撞上，列車立即停下，但是肇事男子牽起機車後立即逃...

越失聯移工組車手集團25天領走百人822萬 檢起訴求刑5年

越南籍失聯的弄姓移工等6人共組詐欺車手團，自去年9月2日起至桃園檢警27日查獲為止，短短25天領走104名被害人共822...

台東男與姊夫相約石梯坪撿海菜 疑遭大浪捲入落海送醫不治

台東60歲林姓男子與姊夫相約到花蓮石梯坪撿海菜，卻不慎落海溺水，海巡署東部分署第一二岸巡隊獲報，緊急到場搜救，並送往衛福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。