救災新戰力亮相！桃消攜手科技廠落實ESG辦理火災演練

桃園市消防局第一大隊今上午在Garmin林口廠舉辦消防搶救演練，從佩戴身上的智慧手錶到汽車、船舶使用的智慧主機都能見到Garmin的身影，是數一數二的大型企業，此次演練使用消防新戰力救災機器人與40米雲梯車，並針對場所ESG企業永續發展策劃一系列搶救方案。

坪頂消防分隊表示，此次搶救演練模擬Garmin林口廠5樓產線發生火警，除了啟動場所本身的自衛編組應變外，也模擬廠內員工未能即時避難，需交由消防隊進行救援的狀況；消防演練能使廠方人員了解自身的逃跑動線，也能讓消防隊熟悉救災部署位置，平時做好防災準備才能於災害發生時從容應對。

消防自衛編組有避難引導班、滅火班、通報班、救護班及安全防護班5分組，Garmin為了實踐ESG的社會責任部分，招聘一部分行動不便的身障員工，於火災發生時，特別編排一組人員來協助這些員工避難，確保廠內所有員工都能安全逃生到安全地點。

而坪頂分隊新配發的40米雲梯車搭載先進的安全控制電腦，配備安全操作範圍監控、晃動穩定系統及AB點快速移動功能，能夠在高樓層與地面之間快速移動，火災發生時能迅速將大量受困或行動不便人員搶救至地面。

第一大隊大隊長賴志忠表示，救災動線的選擇會因為現場狀況的不同而有所改變，以疏散至建築物外為原則，對於高齡者、身心障礙者、臥床者等避難弱者，因為行動能力較弱，火災發生時可先水平避難至相對安全區，再進行垂直方向避難；火災初期避難引導仰賴企業的自衛消防編組，災害發生時若能迅速啟動，能使火災的損害最小化，替消防員爭取災害搶救的黃金時間。