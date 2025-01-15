偵辦「台版地面師」詐騙案 檢曝破案祕辛：神秘力量在幫忙

詐騙猖獗，北市地政局今推出台版「地面師」防詐影片，首播記者會中，偵辦這件不動產詐騙案的北檢檢察官鄭少珏，分享揭露破案祕辛，她認為「案件會找人」有一股「神秘力量」在幫她，除了驚人的巧合，甚至發生「鬼附身」的驚悚事件，一名男共犯走進過世的被害者家中時，突然發出遭女子淒厲的慘叫聲，竟是被女主人「附身」。

「每一個人都是偽裝者，被害人面對的罪犯，不是1人，而是30至40個共犯」 這起不動產詐騙案，因3年詐騙近1.4億元，有14筆土地、7間房子，由台北市地政局2023年11月向北檢告發，北檢也於去年11月起訴里長、律師、戶政員、書記官、員警等44人。

承辦業務的台北市地政局股長施亭伃表示，而整起事件源頭為民國111年，最早是士林地政事務所，因一宗假遺囑案，造成當事人的母親房子被移轉，地政所還被告國賠案，隔天9月，建成地政事務又發生假遺囑案，也是有人偽造代筆遺囑繼承。

施亭伃說，兩件案件中，包括代辦律師、見證人都雷同，之後調查過去一年遺贈案，意外發現高達7筆有類似狀況，關係人無親屬關係，卻都在每筆交易中「有關係」，立刻向上呈報，案件曝光後，報請北檢偵辦。

鄭少珏出席記者會分享辦案經過，她說，備案發動2次搜索，搜索52個地方，傳喚68人，聲押6人。她說，有時候「不是人找案，是案子挑人來辦」且冥冥中有股「神秘力量」在幫忙。

她說，從過去偵辦的詐騙案件中，其中一件嫌疑人關係圖「一眼就認出那個女的是主嫌」2年前，該女主嫌才因為詐騙案被她扣押搜索，事後她的手機，也查到這件「第1案」詐騙案的完整證據。

此外，鄭少珏也分享一起不為人知的辦過經過。她說，一名共犯在被捕偵訊時供稱，鎖定一名過世婦人在台北名下有三筆相當有價值的土地，當時以「怕遊民侵入民宅」為由，請求議員助理與警方一起「破門」查看，準備離開時，該名男共犯被女屋主「附身」，突然發出女子淒厲的慘叫聲，之後立即去法師，也不敢再動貪念，改由其他共夥主導。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。