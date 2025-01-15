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遭屋簷占1坪土地…喊告10多人索賠千萬元 被告拆除盼事件落幕

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義郭姓女子購房地後因部分土地供路地使用，發現鄰居傅男屋簷、雨遮占用她土地4.57平方公尺（約1.38坪），提告傅男及開具巷道證明的村長、村民等人應負連帶賠償她1180萬元。郭女一度將10多名村民列為被告，在法官勸說下，才撤告部分村民；村長表示，如果都告要準備遊覽車去開庭。傅男及村長都希望事件趕快落幕，恢復原本寧靜純樸生活環境。

這起房地爭議位於水上鄉國姓村庄內一處巷弄內，傅男說，2戶間有個狹小巷弄，供後方一戶人家進出，這是以前父執輩互相退縮讓人家走，但郭女認為他有侵占到土地，經地政鑑界他拆雨遮、屋簷、遷移室外機等花費6萬多元，有越界部分已拆遷還給她。後來她將這巷弄封起來。

傅男表示，有天郭女看到地上有個白點，懷疑是他移走界址點，指他柱子有侵占土地，要拆除，他仔細看白點其實是鳥糞，但郭女不接受還報警，警方到場也認為是鳥糞。他避免麻煩也再將電錶往內移。

村長林信安無奈地表示，擔任10多年村長還是第一次被告，該筆爭執土地在庄內供通行已逾60年，村裡有很多類似的巷道都是此種狀況，過去都是互相退縮讓人家走出門，和村民也只是說有人在通行，並沒有說該土地何人所有。

曾經一度有10多名村民都被列入被告，後來在法官勸說下，她才撤告一些村民，不然可能要派輛遊覽車出庭。如今巷弄被封，擔心裡面那一戶80多歲老婦如果有就醫需求，繞道庄外再救護增添意外變數。

郭女房子外有裝監視器、巷弄也已封閉，但很少來這邊居住，村長和村民不清楚其作息。

村長林進安和傅男對於郭女求償房屋損失、補償租金、精神撫慰金共上千萬元都說從沒遇過這般訴求；林進安苦笑地說「真的長知識」。希望事件趕快落幕恢復原本寧靜祥和的環境。

郭女房子外有裝監視器、巷弄也已封閉。記者李宗祐／攝影
郭女房子外有裝監視器、巷弄也已封閉。記者李宗祐／攝影
傅先生表示，郭女看到地上有白點，懷疑是他移走界址點痕跡，還報警，但他和警方都認為地上白點是鳥糞，避免麻煩他將柱子電箱往內移。記者李宗祐／攝影
傅先生表示，郭女看到地上有白點，懷疑是他移走界址點痕跡，還報警，但他和警方都認為地上白點是鳥糞，避免麻煩他將柱子電箱往內移。記者李宗祐／攝影
村長林信安苦笑，擔任10多年村長還是第一次被告，歷經這事件「真的長知識」。記者李宗祐／攝影
村長林信安苦笑，擔任10多年村長還是第一次被告，歷經這事件「真的長知識」。記者李宗祐／攝影
係爭土地位於嘉義縣水上鄉國姓村庄內供通行已逾60年，已被封閉起來，村裡有很多類似的巷道。記者李宗祐／攝影
係爭土地位於嘉義縣水上鄉國姓村庄內供通行已逾60年，已被封閉起來，村裡有很多類似的巷道。記者李宗祐／攝影

侵占 老婦 遊覽車

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