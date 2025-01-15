重達數百公斤…金門路名牌桿斷裂傾倒 工人腰部遭壓送醫

金門縣金城鎮伯玉路1段與桃園路口前大型路名牌指示標誌桿，今天上午10點左右，疑因基座上方柱體長年遭到雨水鏽蝕，不敵強風導致柱體斷裂，重達數百公斤的標誌桿傾倒，一名受雇工人進行移除時，又不慎被忽然斷裂的標誌桿壓傷，所幸一旁工作人員與指揮交通的員警迅速上前合力將路牌撐起，讓工人脫困，工人因腰部受傷，經救護車送往部立金門醫院進一步檢查與治療。

事件發生時，當地正是車流較為繁忙的時段，據目擊者描述，這起標誌桿意外發生時，一輛白色小客車正好行經此路段，僅差數秒即遭砸中，真是生死一瞬間，驚險情況令人捏把冷汗。標誌桿倒塌後，橫跨半個車道，嚴重影響交通，警方接獲通報後，立即派員至現場指揮疏導，交通於事後逐步恢復正常。

沒想到在事故的進一步處理過程中，竟發生了「二次意外」，在拆除倒塌標誌桿時，疑似未採取足夠的防護措施，導致仍未完全倒塌的標誌桿再度斷裂，重物再次壓住工人。目擊者表示，當標誌桿再度斷裂時，附近的工作人員與員警見狀立刻上前合力抬起重物，及時將被困工人救出。儘管工人成功脫困，但由於被壓傷腰部，工人疼痛難忍，倒地待救，隨後被送往金門醫院進行治療。