明知多次驗出蘇丹紅仍偽造報告出貨 檢方起訴濟生負責人陳姓父子
雲林縣衛生局去年2月查獲濟生公司斗六廠銷售的紅辣椒粉違法添加蘇丹紅一案，函送雲林地檢署偵辦，偵辦過程中濟生公司銷售的咖哩粉又被新北市衛生局驗出蘇丹紅，檢方調查濟生自行送檢驗出蘇丹紅卻偽造報告製成相關產品出貨，詐欺取財677萬多元，今偵結起訴負責人陳姓父子等7人，並建請從重量刑。
檢方查出，陳姓父子經營濟生公司及好之味公司，濟生公司2023年5月向保欣公司進貨3750公斤的細辣椒粉原料，採樣送驗後發現含有蘇丹紅，郭姓品研處長告知謝姓資材課長後，第2次、第3次複驗仍驗出蘇丹紅，但2人隱瞞報告，將該批原料投產，製成細粉紅辣椒、印度咖哩粉等相關產品出貨。
後續濟生公司持續向保欣公司進貨，竟直接省略自主送驗，製成相關產品出貨給下游，直到下游某通路業者要求產品上架前需檢附不含蘇丹紅的檢驗報告，郭姓品研處長指示郭姓研究人員送驗，依然檢出含有蘇丹紅，郭姓研究人員向郭姓品研處長、謝姓資材課長、吳姓廠長、錢姓副廠長、陳姓管理部經理告知此事，且複驗仍驗出。
郭姓品研處長指示郭姓研究人員偽造未檢出報告，謝姓資材課長將該情事告知管理部陳姓經理，陳姓經理明知報告是偽造的，仍在報告上用印交給下游公司。
另外，好之味公司2023年7月從印度輸入薑黃粉1.5萬公斤，多次出貨給濟生公司，濟生公司送驗驗出含有蘇丹紅色素，卻持續將該批原料投入生產，並出貨給下游廠商。
檢方查出，兩間公司總共詐欺取財677萬多元，陳姓負責人及其子擔任管理部經理，郭姓品研處長、廠務吳姓處長兼斗六廠長、郭姓研發人員、廠務處斗六廠錢姓副廠長，以及濟生公司、好之味公司資材處資材課謝姓課長7人，明知食品或食品添加物有毒或含有害人體健康物質或異物，或添加未經中央主管機關許可之添加物，均不得製造、加工、調配、包裝、運送、 貯存、販賣及輸入，且明知蘇丹色素1號、蘇丹色素3號、蘇丹色素4號是環境部列管的第四類毒性化學物質，卻仍違法添加在食品中，將7人依法起訴。
檢方表示，辣椒粉、薑黃粉及以其為原料製成的相關產品是國人日常生活經常使用的食品，被告等人竟罔顧食品安全及國人健康，販售已檢出含蘇丹色素的細辣椒粉、薑黃粉原料製成的辣椒粉、咖哩粉等產品，建請法院斟酌予以從重量刑。
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