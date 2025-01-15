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影／偷遍台南各大百貨專櫃遭櫃姐PO文 警方掌握慣竊身分追緝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有櫃姐在Threads社群上PO文「各大百貨注意這個人已經偷很多櫃了」，提醒同行注意。台南市警二分局前日受理新光三越中山店員工報案，運動用品櫃收銀機內現金遭竊2600元，他分局也受理類似案件，警方指出，已掌握楊姓竊賊身分且他因另案通緝中，正全力追緝。

第二分局博愛派出所所長梁植森說，1月13日受理某百貨公司員工報案，稱其任職工作場所收銀機內現金遭竊取。經受理報案後，立即調閱周邊監視器影像，經多方比對及查處下，已掌握其身分。

據調查，年約40多歲的楊男，是名偷竊慣犯為「十條通」，犯案時身穿黑色外套，頭運動帽及口罩，以試穿運動鞋為由，時而穿黑色外套，隨後又脫掉外套，僅穿白色棉T來回穿梭櫃內，趁女店員不備之際再下手，涉偷竊收銀機內現金。

同時，楊男目前另案通緝中，警方除了與他分局完成橫向聯繫外，也和百貨公司安管部門建立通報機制，正積極查緝到案中。

台南有櫃姐在Threads社群上PO文「各大百貨注意這個人已經偷很多櫃了」，提醒同行注意，引發關注。圖／讀者提供
台南有櫃姐在Threads社群上PO文「各大百貨注意這個人已經偷很多櫃了」，提醒同行注意，引發關注。圖／讀者提供

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