影／偷遍台南各大百貨專櫃遭櫃姐PO文 警方掌握慣竊身分追緝
台南有櫃姐在Threads社群上PO文「各大百貨注意這個人已經偷很多櫃了」，提醒同行注意。台南市警二分局前日受理新光三越中山店員工報案，運動用品櫃收銀機內現金遭竊2600元，他分局也受理類似案件，警方指出，已掌握楊姓竊賊身分且他因另案通緝中，正全力追緝。
第二分局博愛派出所所長梁植森說，1月13日受理某百貨公司員工報案，稱其任職工作場所收銀機內現金遭竊取。經受理報案後，立即調閱周邊監視器影像，經多方比對及查處下，已掌握其身分。
據調查，年約40多歲的楊男，是名偷竊慣犯為「十條通」，犯案時身穿黑色外套，頭運動帽及口罩，以試穿運動鞋為由，時而穿黑色外套，隨後又脫掉外套，僅穿白色棉T來回穿梭櫃內，趁女店員不備之際再下手，涉偷竊收銀機內現金。
同時，楊男目前另案通緝中，警方除了與他分局完成橫向聯繫外，也和百貨公司安管部門建立通報機制，正積極查緝到案中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言