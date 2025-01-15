台版「地面師」騙1.4億元 北市曝光破案、終結犯案手法

震驚社會的全國首件台版「地面師」案，3年詐騙近1.4億元，破案緣起來自於台北市地政局112年11月向北檢告發，不法集團偽造代筆遺囑詐取獨居老人過世後遺留的房產。北市地政局今公布破案關鍵，並全面檢視遺贈登記作業流程，而財政局也公布稅捐處全國首創「稅籍異動即時通」服務，提早預警房地詐騙案，終結詐騙拼圖。

北市財政局長胡曉嵐表示，現行不動產交易流程需先向稅捐稽徵機關申報土地增值稅及契稅，繳清稅款後才能至地政機關辦理所有權移轉登記，申請「稅籍異動即時通」後，若於北市申報土地增值稅及契稅案件，系統將自動透過手機簡訊或電子郵件通知不動產所有人，即可掌握不動產申報移轉的最新訊息。

北市稅捐處長倪永祖指出，「稅籍異動即時通」是台北市全國首創的便民服務，設定只要5分鐘即可完成，將民眾不動產交易安全管理時間向前伸，有效預防不動產詐騙事件發生，也會向建議中央擴大使用。

台版「地面師」案，經北檢指揮警調偵辦，於113年11月起訴44人。地政局指出，破案關鍵是台北市地政局告發假遺囑詐騙集團，犯罪集團以久未辦理繼承登記的房產為案源，偽造假遺囑詐取無聲的遺產，集團成員包括里長、律師、戶政員及員警等40餘人，分工細密犯罪手法震驚各界，顯示詐騙集團的觸角已伸向高價值的都會區房產。

地政局上午舉行記者會，揭露全國首宗地面師詐騙集團破案秘辛。指揮警調偵破本案的北檢檢察官鄭少珏指出，民眾要防止自己落入詐騙陷阱的關鍵，就是多一分懷疑，少一分受害，不要因為一時的好心，獎勵了詐騙集團的惡意，凡事應提高警覺、冷靜查證，才能成功識詐防詐，畢竟「天下案件，唯細能破」。

鄭少珏也說，本案的基本模式都是代筆遺囑，但代筆遺囑需要有繼承人才可以順利繼承，若沒有繼承人則需要找遺產管理人，犯案較為困難。詐團犯案過程中還想出「假結婚」的方式繼承，合成假照片假裝有結婚宴客。

不過，辦結婚登記時，辦理的公務員也發現，在儀式婚後10幾年才辦理登記很奇怪，因此調出出入境紀錄，發現過世長者儀式婚當天根本不在台灣，才防堵詐騙。