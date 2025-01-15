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高雄笨賊想偷機車油管 打火機「打燈」燒掉整排機車
高雄鳳山區和興街去年9月20日發生機車火警，消防員救出7名住戶，警方循線掌握利姓男子涉嫌縱火，將他逮捕到案，檢警追查發現，當時利男想要偷走機車油管，拿打火機當手電筒，卻不慎引燃汽油，今偵結依竊盜、過失傷害罪嫌將他起訴。
鳳山區和興街5樓建物去年9月20b4凌晨1時7分許傳出火警，起火點在一樓騎樓下的轎車和機車，消防局獲報，出動12車27人前往搶救，抵達後，見火煙竄出，以水柱射水救火。
消防員救出屋內張姓婦人（57歲）、盧姓男子（65歲）、郭姓女子（36歲）及2名各為9歲和5歲的盧姓男童，另隔壁房屋的77歲劉姓老翁（77歲）及74歲謝姓老婦（74歲）也被救出，所幸7人均為輕微性嗆傷，分別預防性送醫治療。
警方事後調閱現場監視器發現，一名男子鬼鬼祟祟出現後，疑先點燃騎樓機車，機車起火後，又波及一旁機車及轎車，男子隨後騎腳踏車逃離現場，鎖定犯嫌身分後，案發約2小時就逮到55歲利男。
利男稱當時正下雨，於是躲在民宅騎樓躲雨邊抽菸，後不慎菸蒂未熄引發著火，因緊張而離開現場，被依縱火罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
雄檢偵查時，發現當時起火根本不是利男點菸所致，檢方勘驗現場畫面，發現案發當時利男在機車旁鬼鬼祟祟，且有多次點燃打火機行為。
檢方根據現場監視器畫面，認為利男當時是為竊取機車油管，由於天色昏暗，便拿打火機點火「打燈」，不料卻引燃油管外洩的汽油，他用腳踩踏滅火無效，便逃離現場，因今偵結依法對他提起公訴，過失及失火罪從一重罪論處，並與竊盜分論併罰。
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