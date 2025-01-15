高雄婦遇投資騙局失血210萬 詐團還想騙警方廟前廣場逮車手
高雄張姓婦人誤入詐騙集團投資圈套，投資210萬元後，詐團稱她投資申購股票「中籤」，須先繳申購款才能領回獲利，張婦驚覺受騙，報警埋伏，就在廟前廣場，逮捕涉案2名車手，依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦。
警方調查，張姓婦人（48歲）去年12月受邀請加入對方的LINE投資群組，群組中全是詐團成員以股票老師及投資人身分，以高獲利慫恿張婦投資，張婦下載詐騙集團的所設的假投資APP，2次共投資210萬元以後，詐團誆稱她申購股票「中籤」，但須再繳850萬元才可領出所有獲利，張女才驚覺受騙。
張婦去年12月27日報警，高雄市警鳳山分局請張婦合作，與詐團約定面交投資款，雙方約定1月12日在高雄鳳山五甲龍成宮交錢，警方埋伏，在廟前廣場，逮捕詐團車手謝姓男子（23歲）及監控手陳姓男子（25歲）等人，將全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。
高雄市警局今天發布「打詐儀表板」成果，表示去年高雄警方查獲詐騙集團260件2041人、查緝車手2814人次，與金融機構成功攔阻民眾匯款1917件、阻詐金額14億1900萬元，較2023年增加5億5600萬元。警方表示，時近春節過年，詐團仍伺機而動，任何時刻都可以撥打165反詐騙專線諮詢。
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