桃園平鎮大樓失火 成功疏散600人救出15人 竟是這原因
桃園市平鎮區振平街一棟集合住宅大樓社區昨晚3樓突然失火，冒出大量濃煙，火煙竄出瀰漫整棟大樓，警鈴大作，住戶陷入驚慌，消防人員緊急疏散住戶600人，成功救出受困15人、3人預防性送醫，消防人員今天上午初步調查這次火警疑似電暖器造成，真正起火原因將由火調人員釐清查明。
桃園市消防局表示，平鎮區振平街一棟地上11層、地下2層大樓社區的3樓住戶，昨晚8時31分突然起火，119據報出動大批警消及車輛趕到滅火，現場3樓冒出大量濃煙，火勢蔓延迅速，多名住戶受困家中、陽台及頂樓等待救援，消防人員佈水線進屋搶救，尤其針對「家門外濃煙阻隔無法自行逃生的居民引導緊閉門窗、就地避難」，最後疏散居民約600人、成功救出受困住戶15人，3人預防性送醫，幸無人傷亡
平鎮消防分隊指出，這次火警疑似住戶電暖器造成，消防人員搶救過程發現，火場內部堆積大量棉被、衣物可燃物品，接觸火源導致火勢迅速蔓延，內部溫度瞬間升高，嚴重影響受困者避難逃生時間，降低生存機會，並增加消防人員搶救困難度。
分隊長黃嘉男表示，這次火警成功救援原因，主要是第一民眾具備正確避難逃生觀念、第二消防人員現場引導民眾緊閉門窗、就地避難及第三社區管委會應變處置得宜，才保全社區住戶安全。該分隊將在18日春節前，舉辦119擴大防火宣導，希望提升民眾防火防災觀念，讓民眾春節安心過年。
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