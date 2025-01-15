影／檢警與蔣萬安合作 台版地面師破案關鍵拍成影片給你看

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聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

詐騙集團近日模仿日劇地面師劇情，專門鎖定民眾不動產抵押給民間借貸公司，詐騙更多金錢，台北市地政局邀請破獲「全國第一宗台版地面師詐騙集團」承辦檢察官、警察、地政及政風人員，以真人真事拍攝反詐宣導影片，特別邀請市長蔣萬安共同演出。

參與拍攝的相關單位舉辦座談會，由破案關鍵人物現身說法，希望讓各界了解看不到的破案秘辛，期望透過媒體報導，讓媒體不只是防詐的報導者，更能成為阻詐者，讓更多的民眾知道如何保護自身及家人的不動產安全。

警方表示，隨著高齡化社會來臨，遺產繼承詐騙案件也有可能增加，地政局提醒民眾，如遇親人離世，應立即辦理繼承登記；警察局與地政局將持續推動防詐互聯網機制，地政人員在受理民眾申請「不動產抵押權設定」送件，發現有可疑情形時，將第一時間通知家屬確認及警方到場關懷提問，作為民眾最後一道把關防線。

台北市刑事警察大隊大隊長盧俊宏分析，「打詐儀表板」2024年12月份受理案件數2064件、財損金額為21億3566萬元，以假投資、假檢警詐騙手法的財損金額最多，其中結合抵押不動產詐騙案件計有33件、財損金額計3億2652萬元。

盧俊宏強調，警察局將加強協助被害人獲得即時且適切關懷，積極推展「簡訊慰問系統」，民眾報案後，持續提供案件偵辦進度通知及心理諮商、社會救助等資訊，以提升受理案件效率，保障市民權益。

台北市刑大大隊長盧俊宏（站立者），在座談會上說明台北市最新反詐措施。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大大隊長盧俊宏（站立者），在座談會上說明台北市最新反詐措施。記者廖炳棋/翻攝

北市 詐騙集團 警察

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