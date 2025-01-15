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苗栗男無照上路撞斷路燈桿3傷 8路人合抬電桿救人

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮20歲李姓男子今天凌晨4點多駕駛轎車搭載李姓表弟與17歲廖姓友人，行經台1線106.5公里南向造橋鄉路段時突自撞中央分隔島，現場被撞斷水泥路燈桿路壓凹車頂，幸8名路人合力將斷裂電桿撐起，協助受傷的李姓駕駛脫困。

據了解，事發後現場傾倒打橫路面燈桿還造成兩機車騎士閃避不及滑倒，幸無礙自行離去。警方獲報趕至現場，發現車上3人已經脫困，其中李姓駕駛腿部撕裂傷、廖姓少年擦挫傷，另一少年未受傷，而中央分隔島的電桿與燈桿皆被撞斷，車輛嚴重變形，通報消防人員後將傷者送醫。

黃姓路人指出，年輕人大半夜不睡覺，無照還開車，從後龍開去頭份吃早餐，返程疑天雨路滑，把國產車當神車高速自撞路桿，還好7、8個路過熱心路人，合力抬起水泥電桿協助車內年輕人脫困，才不用被截肢。

警方表示，李男無照駕駛、經酒測未酒駕，他供稱當時沿台1線南下，從頭份要返回後龍，行經肇事路段因不小心誤打方向盤，才會釀成事故。

由於電桿與路燈皆被撞斷，加上當時天雨路滑，警方在場交管並排除現場，直至今天早上8點才排除，確切肇事原因將持續調查釐清。這起事故也造成沿線路燈斷電，幸附近住戶用電並未受影響。

現場被撞斷水泥路燈桿路壓凹車頂，車內駕駛一度受困，幸8名熱心路人合力將電桿撐起，協助受傷駕駛脫困。圖／民眾提供
現場被撞斷水泥路燈桿路壓凹車頂，車內駕駛一度受困，幸8名熱心路人合力將電桿撐起，協助受傷駕駛脫困。圖／民眾提供

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