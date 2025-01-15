金城鬧區木造閩式建築火警 濃煙與火光嚇壞附近住戶

金門縣金城鎮民族路一處傳統的閩式建築物昨天深夜發生火警，現場有火煙冒出情形，由於事發地點位於巷弄狹窄的住宅區，救援人員不得不採用水帶推車的方式，克服救災車輛無法直達的挑戰，快速布線接近火場，在消防及義消人員迅速反應，火勢於4分鐘內控制，8分鐘完全撲滅，未造成人員傷亡。

金門縣消防局今天表示，這起火警於22時04分由目擊民眾報案，指出民族路一處閩式建物冒出濃煙與火光，金門縣消防局接獲報案後，立即調派金城及金寧分隊7輛消防車和15名消防員，第一大隊副大隊長戴紹恩親自帶隊搶救，義消總隊長顏章團也率16名義消前往支援，由於事發地點位於巷弄狹窄的住宅區，也一度引起周邊民眾的恐慌。

救援隊於22時10分抵達現場，初步勘查發現屋內無人受困，火煙不斷從建築內竄出，現場指揮官金城分隊小隊長曾以勒隨即部署水線展開搶救，在消防與義消人員的共同努力下，火勢於22時14分成功控制，並在22時18分完全撲滅，避免火災蔓延至周邊建物。

消防局表示，此次起火建物為傳統閩式木造結構，內部存在悶燒與延燒風險，為防止火場復燃，救援人員特地使用熱顯像儀檢測火場溫度分布，針對潛在熱點射水降溫處理，確保火勢徹底撲滅。火災燃燒面積約5平方公尺，損失程度有限，但也突顯了木造建築對火災的高敏感性。