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金城鬧區木造閩式建築火警 濃煙與火光嚇壞附近住戶
金門縣金城鎮民族路一處傳統的閩式建築物昨天深夜發生火警，現場有火煙冒出情形，由於事發地點位於巷弄狹窄的住宅區，救援人員不得不採用水帶推車的方式，克服救災車輛無法直達的挑戰，快速布線接近火場，在消防及義消人員迅速反應，火勢於4分鐘內控制，8分鐘完全撲滅，未造成人員傷亡。
金門縣消防局今天表示，這起火警於22時04分由目擊民眾報案，指出民族路一處閩式建物冒出濃煙與火光，金門縣消防局接獲報案後，立即調派金城及金寧分隊7輛消防車和15名消防員，第一大隊副大隊長戴紹恩親自帶隊搶救，義消總隊長顏章團也率16名義消前往支援，由於事發地點位於巷弄狹窄的住宅區，也一度引起周邊民眾的恐慌。
救援隊於22時10分抵達現場，初步勘查發現屋內無人受困，火煙不斷從建築內竄出，現場指揮官金城分隊小隊長曾以勒隨即部署水線展開搶救，在消防與義消人員的共同努力下，火勢於22時14分成功控制，並在22時18分完全撲滅，避免火災蔓延至周邊建物。
消防局表示，此次起火建物為傳統閩式木造結構，內部存在悶燒與延燒風險，為防止火場復燃，救援人員特地使用熱顯像儀檢測火場溫度分布，針對潛在熱點射水降溫處理，確保火勢徹底撲滅。火災燃燒面積約5平方公尺，損失程度有限，但也突顯了木造建築對火災的高敏感性。
金門縣消防局第一大隊大隊長董必文表示，儘管此次火災無人傷亡且損失輕微，但巷弄狹窄與建築密集的特性使救援存在相當挑戰，若無快速反應，後果恐更為嚴重。他提醒民眾，應安裝住警器以提升火災初期的預警能力，平時在使用火源時要格外謹慎，隨時檢查周遭環境，避免火種掉落或遺留於易燃物，降低火災風險。
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