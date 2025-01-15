她冒名議員林珍羽 寄不明液體包裹給議員
台北市議員林珍羽去年遭人冒用名義寄送包裹給同黨的雲林縣議員陳乙辰、麥寮鄉長候選人林宜豊，林珍羽報案後警方查出是陳姓女子寄出包裹，台北地檢署今偵結，依偽造文書罪嫌起訴陳女。
起訴指出，去年4月10日上午9時許，陳女在新北中和區一家郵局涉冒用林珍羽名義，在寄件人簽名欄偽簽「林珍羽」署名，寄出裝有6罐鋁罐、1罐沐浴乳、3袋不明液體、1盒香皂的包裹，送往雲林縣議員陳乙辰服務處。當天上午10時許，陳女涉到超商再以林珍羽名義，將裝有1袋不明液體、2個麵包的包裹，寄送至麥寮鄉長候選人林宜豊服務處。
林珍羽接獲陳乙辰、林宜豊通知後才驚覺遭人冒用名義寄包裹，報警提告。檢警查出，冒用議員名義的是陳姓女子，依行使偽造私文書罪嫌起訴。
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