高雄後庄見「惡靈地下道」 警調監錄畫面追塗鴉客　

高雄市大寮區後庄火車站地下道遭塗鴉，連照明燈光也被塗紅，地下道一片陰森暗紅，居民嘲諷宛如「惡靈地下道」。高雄市警林園分局今天表示，市府工務局昨天報案，警方正調閱相關監錄系統畫面，追查可疑塗鴉客。

大寮區後庄里長鄭德文說，這處地下人行道之前牆壁就被人塗鴉，去年12月下旬又有人朝燈具噴紅漆，導致燈光變成血紅色，「很像農曆七月鬼門開」，當地居民吃驚， 說像「惡靈地下道」希望市府趕緊改善。

後庄地下道遭塗鴉，連燈光也被噴紅漆，高雄市議員邱于軒嘲諷，「正港高雄『紅燈區』」，說里長12月28日就通報了，昨天她的助理去會勘時，民眾說路過，都覺得「好毛」。

市府工務局昨天表示，地下人行道的照明燈具被噴上紅漆，擦拭無效，需全數更換，已報警追查行為人。