大貨車失控撞穿護欄 國3竹山路段雙向交通大亂

國道三號竹山路段上午，發生大貨車失控撞穿護欄，翻覆在對向內線車道，導致竹山路段南下北上內線、中線車道封閉，整排防眩板也被掃光，幸好無其他車輛遭波及，肇事貨車司機輕傷，國道警方正設法排除路況、恢復交通，並調查貨車肇事原因。

國道警方調查，今天上午9時30分，由夏姓男子（29歲）駕駛大貨車從國道三號北上，行駛到竹山路段指標241.5公里處時，貨車突然失控衝撞內側護欄，整輛車撞穿護欄後，翻覆在南向內線車道，護欄整片防眩板都被掃毀，現場一片狼藉，幸好沒有其他車輛遭波及。