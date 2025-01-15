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大貨車失控撞穿護欄 國3竹山路段雙向交通大亂

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道三號竹山路段上午，發生大貨車失控撞穿護欄，翻覆在對向內線車道，導致竹山路段南下北上內線、中線車道封閉，整排防眩板也被掃光，幸好無其他車輛遭波及，肇事貨車司機輕傷，國道警方正設法排除路況、恢復交通，並調查貨車肇事原因。

國道警方調查，今天上午9時30分，由夏姓男子（29歲）駕駛大貨車從國道三號北上，行駛到竹山路段指標241.5公里處時，貨車突然失控衝撞內側護欄，整輛車撞穿護欄後，翻覆在南向內線車道，護欄整片防眩板都被掃毀，現場一片狼藉，幸好沒有其他車輛遭波及。

受車禍影響，竹山路段雙向內線和中線車道封閉，導致南下北上車道各回堵2公里，肇事駕駛幸好只受輕傷，由救護車送往竹山秀傳醫院治療，國道第七警察大隊正設法移除肇事貨車，恢復路況，並進一步調查貨車事故原因釐清責任歸屬。

國道三號竹山路段上午發生大貨車撞越護欄後翻覆，導致竹山路段雙向車道嚴重回堵。圖／翻攝國道即時路況影像
國道三號竹山路段上午發生大貨車撞越護欄後翻覆，導致竹山路段雙向車道嚴重回堵。圖／翻攝國道即時路況影像
國道三號竹山路段上午發生大貨車撞越護欄後翻覆，導致竹山路段雙向車道嚴重回堵。圖／警方提供
國道三號竹山路段上午發生大貨車撞越護欄後翻覆，導致竹山路段雙向車道嚴重回堵。圖／警方提供
國道三號竹山路段上午發生大貨車撞越護欄後翻覆，導致竹山路段雙向車道嚴重回堵。圖／警方提供
國道三號竹山路段上午發生大貨車撞越護欄後翻覆，導致竹山路段雙向車道嚴重回堵。圖／警方提供
國道三號竹山路段上午發生大貨車撞越護欄後翻覆，導致竹山路段雙向車道嚴重回堵。圖／警方提供
國道三號竹山路段上午發生大貨車撞越護欄後翻覆，導致竹山路段雙向車道嚴重回堵。圖／警方提供

國道 失控 車道

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