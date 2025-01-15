失聯移工夾娃娃玩太嗨 苗栗專勤隊「槓上開花」查獲8人
3名失聯的越南籍移工日前在頭份市一家24小時營業的夾娃娃機店內，玩得太嗨且大聲喧囂，引起附近鄰居反感，移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊接獲民眾檢舉，趕到現場，但3人渾然不覺，當場被查獲帶回。
苗栗縣專勤隊指出，夾娃娃機全盛時期的密度不輸超商，機台內的物品多樣，從布偶娃娃到零食、洗衣球、3C用品都有，不少人愛上「低成本夾走大獎」的快感，連外籍移工也不例外。當天3名失聯移工因完全沈迷在夾取物品的樂趣中，連專勤隊人員到身旁也渾然不知，專勤人員表明身分時，3人也笑嘻嘻地坦承失聯，且無任何反抗。
經查核3人都是越南籍失聯移工，第二天專勤人員戒護其中一人「阿成」返回住所取行李及生活必需品時，發現樓上也有外籍人士談話聲，上樓查看，發現有5名男性移工在3樓廚房吃早餐並大聲談笑，查核身分確認這5人也全是越南籍失聯移工，一併帶回專勤隊查處及收容。
苗栗縣專勤隊長陳文良提醒，外籍人士來台工作、生活、盡情融入在地文化的同時，切勿從事與許可目的不符的活動，並應留意居留、停留期限，去年3月1日起，外籍人士及台灣無戶籍國民逾期居留，裁罰金額已提高為1萬至5萬元；依就業服務法規定，如果媒介外國人非法為他人工作，處10萬至50萬元罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑併科120萬元以下罰金，非法雇用或容留不合法的外來人士，最重可處75萬元罰鍰，呼籲民眾千萬不要以身試法，得不償失。
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