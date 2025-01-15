影／高雄環保垃圾車狂冒煙 清潔隊員揪出民眾亂丟鋰電池　

小心鋰電池引發火災爆炸！高雄市環保局垃圾車前天晚上在前金區六合一路收垃圾，後車斗垃圾袋突然狂冒煙，清潔隊員立即將袋子取出，破袋後，發現一顆疑似手機鋰電池處於高溫狀態正在冒煙，立即用水撲滅降溫，環保局疾呼民眾做好垃圾分類。

高市環保局表示，前晚在六合一路某超商前收垃圾，清運人員發現有包垃圾袋突冒煙，從垃圾車匣取出，破袋後發現，民眾未確實分類將鋰電池丟入垃圾車，立即用水撲滅降溫，幸未有人受傷。

環保局呼籲，民眾應將鋰電池、高壓瓶罐如瓦斯罐、噴漆、殺蟲劑、髮膠、塑膠打火機等，遇到高溫或呀所 容易引發爆炸，民眾應該確實排空後，再交給資源回收車回收。