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影／陸籍女酒駕自撞分隔島 火燒車人法辦...乘客連坐罰
2名中國大陸籍女子今天凌晨喝了酒還想開車從新北回桃園，結果在五股撞上通往高速公路的匝道口分隔島，車輛隨即起火燃燒，幸好2人及時逃命，但駕駛將依公共危險罪嫌移送法辦，乘客連坐受罰。
據了解，43歲羅姓和56歲胡姓女子是大陸籍、朋友關係，在台依親居留。2人昨晚參加聚餐喝酒之後，持有駕照的羅女開車載胡女，打算返回桃園住處，今天凌晨2時許準備從新北市五股區新五路二段、蓬萊路口的匝道，上高架道路銜接國道1號五股交流道。
結果自撞匝道分隔島前端，整輛車彈起又重重摔落，2人趕緊下車，大約2分鐘之後車輛起火燃燒。警方和消防隊獲報趕抵疏導交通、射水搶救，火勢於凌晨3時7分撲滅，2名女子沒有受傷。
但開車的羅女酒測值每公升1.0毫克，警詢後將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時依違反道路交通管理處罰條例開罰3萬元以上12萬元以下罰鍰、當場移置保管汽車、吊扣駕駛執照1年至2年。同車乘客胡女連坐受罰6千元以上1萬5千元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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