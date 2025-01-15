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華梵學生寒假留校創作卻驚現火光 工作室作品凌晨燒毀

聯合報／ 記者李成蔭王長鼎／新北即時報導

寒假到來，位於新北石碇的華梵大學卻見祝融，有學生今凌晨看到校內的美術工作室突現火光，嚇得趕緊通報教官報警。校方表示，大樓內當時沒人，一旁宿舍也緊急疏散，所以無人受傷，但內部部分家具及作品燒毀，詳細情況還待消防局說明。

新北消防局表示，今早約4時37分於華梵大學霓虹館美術工作室4樓教室發生火警，獲報後即前往現場救援，火勢已於5時10分撲滅。現場消防計出勤9輛，救護車1輛，約30名消防救護人員、員警2名，全案於6時10分解除管制全數撤離。

消防局表示，當時校方同步清查該棟相鄰住宿學生共20名（7女13男），皆無進入該棟火場。經詢校方稱失火教室平日並無人員居住，初步研判起火點為該棟4樓工作室，內有置放空壓機及酒精等物品，燃燒面積約30至40坪，起火原因尚由消防火災調查科鑑識中。

華梵大學表示，當場學生都及時疏散了，美術工作室所在大樓也沒人，消防分隊也近，快速救援而無人傷亡。初步了解是大樓內其中一間工作室可能因為電暖器等家電情況引發，從靠窗邊起火燒到天花板，火勢雖然滿大，但還未燒到整間工作室就控制火勢，因此有部分家具及作品燒毀，詳細準確情況還待消防調查。

華梵大學指出，其實學校上周五就上最後一堂課，本周一起就放假，只是仍有些學生留在校內創作，有住宿學生看到火光而通報教官報警；美術工作室為兩人一間，好在火勢僅在該間內，並沒有蔓延至其他間。未來也會加強學生安全教育管理及宣導，請學生多注意。

寒假到來，位於新北石碇的華梵大學卻見祝融，有學生今凌晨看到校內的美術工作室突現火光，嚇得趕緊通報教官報警。記者王長鼎／翻攝
寒假到來，位於新北石碇的華梵大學卻見祝融，有學生今凌晨看到校內的美術工作室突現火光，嚇得趕緊通報教官報警。記者王長鼎／翻攝
寒假到來，位於新北石碇的華梵大學卻見祝融，有學生今凌晨看到校內的美術工作室突現火光，嚇得趕緊通報教官報警。記者王長鼎／翻攝
寒假到來，位於新北石碇的華梵大學卻見祝融，有學生今凌晨看到校內的美術工作室突現火光，嚇得趕緊通報教官報警。記者王長鼎／翻攝
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寒假到來，位於新北石碇的華梵大學卻見祝融，有學生今凌晨看到校內的美術工作室突現火光，嚇得趕緊通報教官報警。記者王長鼎／翻攝
寒假到來，位於新北石碇的華梵大學卻見祝融，有學生今凌晨看到校內的美術工作室突現火光，嚇得趕緊通報教官報警。記者王長鼎／翻攝
寒假到來，位於新北石碇的華梵大學卻見祝融，有學生今凌晨看到校內的美術工作室突現火光，嚇得趕緊通報教官報警。記者王長鼎／翻攝

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