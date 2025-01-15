新北火燒車 陸配酒駕自撞匝道護欄幸無傷

新北市五股區新五路二段今天清晨2時許發生火燒車意外，大陸籍羅姓女子開車自撞匝道護欄後起火，羅女及乘客兩人急逃幸無傷亡，酒測值高達1.0MG/L，詢後依公共危險罪嫌送辦。

新北市警察局蘆洲分局以訊息說明，43歲羅姓女子嫁來台灣，今天清晨2時疑酒後開車，搭載56歲大陸籍胡姓女子要回桃園住家。

羅女開車從五股區新五路二段往新莊方向行駛，當行經蓬萊路口時疑不慎撞上匝道護欄，車頭嚴重毀損，沒多久就起火燃燒，警消獲報迅速到場滅火及疏導交通，所幸羅女及胡女沒有受傷且及時逃生。

警方表示，獲報到場處理事故，經酒測，羅女酒測值高達1.0MG/L，詢後，依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，詳細肇事原因將調閱監視器釐清。

警方指出，同車的乘客應善盡勸導義務，明知駕駛人酒駕不禁止，同車乘客將採連坐處罰，因此，胡女也遭開單告發，最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。