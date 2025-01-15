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獨／印度男「讀心術」踢鐵板 板橋車站欲詐騙...遭警逮捕
印度讀心術詐騙黨橫行雙北，今年起不少印度男子在北部地區以詐術手段詢問年齡、是否單身等問題騙取台灣民眾錢財，昨一名年約50歲印度男嫌在板橋車站故技重施，路人察覺有異向鐵路警局板橋分駐所報案，並向本報陳情，警方隨後迅速將印度男嫌逮捕歸案，訊後依詐欺未遂罪嫌函移新北地檢署偵辦。
陳情人表示，昨下午1時許他經過板橋車站時，一名年約5旬印度男子藉故攀談，他因覺對方可能需要協助停下腳步，但印度男說他面部容光煥發，今年會有好運，之後將一團小紙條要求他用手握住，詢問年齡、是否單身等問題後，要他打開手中紙團，果然如他的答案一樣。隨後又說他今年可能有厄運纏身，要求將手放在印度男攜帶的佛像照片上。
陳情人向本報表示，因之前新聞就曾報導印度人在北部有相同的犯案手法，因此提高警覺，果不其然之後印度男子隨後就要他將錢放入印度男的黑色皮夾中，他因此立即離開通報板橋分駐所，並盼透過本報避免民眾善心被利用。分駐所受理報案後立即派員追查，隨後在車站一樓外發現印度男子帶回偵訊。
鐵路警察局板橋分駐所副所長黃献堯表示，民眾報案稱於板橋車站地下一樓高鐵西邊剪票口前遇到疑似外籍男子以英文攀談，告知他今年有厄運纏身，同時拿出一只黑色長夾，請他放錢進去可以消災解厄。
鐵路警察局板橋分駐所立即通報線上警力巡視車站，並調閱相關監視器循線查獲該男，全案調查後將依違反刑法詐欺未遂罪嫌函移新北地檢署偵辦。呼籲民眾在車站內如發現可疑人、事、物，立即通報站務人員或鐵路警察前往處理。
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