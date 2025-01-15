台中失智婦凌晨站街頭 員警帶她逐戶找家...大樹與石頭成關鍵
台中一名88歲失智婦人凌晨站在街頭，員警要帶她回家，在附近社區逐戶找，最後她想起住家前有大樹與石頭成回家關鍵；員警帶她回到家時，家人才知婦人半夜獨自外出迷路。
台中市大雅警分局頭家派出所警員黃健瑋、賴枻洋本月10日凌晨2時擔服巡邏勤務時，在潭子區頭張路一段與頭張路一段86巷口發現一名婦人站在路中間，當時氣溫下探10度，警方立刻察覺異狀，詢問發現婦人疑似患有失智症，不知自己姓名電話及住處，只帶著一把磁扣鑰匙。
警方判斷婦人行動不便，應該是離家不遠，逐一訪查附近社區大樓，想透過大樓保全認出婦人，但都沒有人認識她， 一個多小時後，婦人突然說自己認得門前的大樹與石頭，走到住家前，她高興說自己家到了，警方陪她返家，婦人家屬在睡夢之中被警方叫醒，完全不知道母親半夜離家，感謝警方主動協助。
頭家派出所長許棋舜建議，家屬可向社會局申請緊急聯絡卡、愛的手鍊、愛心布標，並陪同失智者至分局偵查隊捺印指紋、更新身分證照片，以利尋獲時確認身分。
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