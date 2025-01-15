獨居85歲婦開瓦斯有異狀驚驚 員警發現她家境困難贈物資
台中市豐原警分局日前接獲報案，85歲獨居婦人在家使用瓦斯時，火勢無法控制，她擔心發生意外，打電話求助警方；員警到場協助逐一檢查瓦斯管線，關心詢問過程發現她生活困難，事後轉贈民眾捐的救急物資。
豐原警分局翁子派出所所長陳瑞慶、警員蔡昆霖本月9日下午3時獲報，民眾在家使用瓦斯爐時發現異狀，急需協助。警方不敢大意，立即趕赴現場，到場先關閉瓦斯總開關，並通知瓦斯行業者到場檢查。
報案的85歲蔡姓婦人一見警方抵達，緊張拉著員警進入廚房，經仔細檢查後，未發現任何異常，她才稍稍鬆了一口氣；瓦斯行業者表示，蔡婦因曾目睹前東家住宅慘遭祝融肆虐，自此便對火焰產生陰影，只要使用瓦斯爐便擔心出問題，這已非業者首次接獲她的求助。
警方進一步了解才知，蔡婦已獨居多年，經濟困難，日常生活拮据，她提到3年多前逝世的丈夫當場落淚，對即將到來的農曆新年更感茫然無助。
所長陳瑞慶獲知後，主動將所內熱心民眾捐贈的物資轉交蔡婦，包括米、乾糧等生活用品，婦人激動緊握所長雙手，頻頻道謝，祝福員警平安健康。
豐原分局長林大為提醒同仁「執勤要有態度，執法要有溫度」，他肯定翁子派出所員警處理報案時，能關注民眾的潛在需求，以實際行動幫助弱勢民眾。
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