快訊

唯一目標就是逮捕！南韓公調處：不考慮讓尹錫悅自願到案

台南超商店員遭凌虐、高樓開槍慘死 四海幫組長、女店長重判

韓總統官邸打開第3道防線允公調處進入！韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

獨居85歲婦開瓦斯有異狀驚驚 員警發現她家境困難贈物資

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局日前接獲報案，85歲獨居婦人在家使用瓦斯時，火勢無法控制，她擔心發生意外，打電話求助警方；員警到場協助逐一檢查瓦斯管線，關心詢問過程發現她生活困難，事後轉贈民眾捐的救急物資。

豐原警分局翁子派出所所長陳瑞慶、警員蔡昆霖本月9日下午3時獲報，民眾在家使用瓦斯爐時發現異狀，急需協助。警方不敢大意，立即趕赴現場，到場先關閉瓦斯總開關，並通知瓦斯行業者到場檢查。

報案的85歲蔡姓婦人一見警方抵達，緊張拉著員警進入廚房，經仔細檢查後，未發現任何異常，她才稍稍鬆了一口氣；瓦斯行業者表示，蔡婦因曾目睹前東家住宅慘遭祝融肆虐，自此便對火焰產生陰影，只要使用瓦斯爐便擔心出問題，這已非業者首次接獲她的求助。

警方進一步了解才知，蔡婦已獨居多年，經濟困難，日常生活拮据，她提到3年多前逝世的丈夫當場落淚，對即將到來的農曆新年更感茫然無助。

所長陳瑞慶獲知後，主動將所內熱心民眾捐贈的物資轉交蔡婦，包括米、乾糧等生活用品，婦人激動緊握所長雙手，頻頻道謝，祝福員警平安健康。

豐原分局長林大為提醒同仁「執勤要有態度，執法要有溫度」，他肯定翁子派出所員警處理報案時，能關注民眾的潛在需求，以實際行動幫助弱勢民眾。

豐原警分局接獲報案，一名獨居婦人在家使用瓦斯時，火勢無法控制，她擔心發生意外，打電話請警方求助。圖／警方提供
豐原警分局接獲報案，一名獨居婦人在家使用瓦斯時，火勢無法控制，她擔心發生意外，打電話請警方求助。圖／警方提供
豐原警分局接獲報案，一名獨居婦人在家使用瓦斯時，火勢無法控制，她擔心發生意外，打電話請警方求助。圖／警方提供
豐原警分局接獲報案，一名獨居婦人在家使用瓦斯時，火勢無法控制，她擔心發生意外，打電話請警方求助。圖／警方提供

獨居 瓦斯行 豐原

延伸閱讀

台中10歲女童報性騷…女警心疼衣著單薄 送上保暖衣物

桃園罷免藍委連署遇鬧場PO網 派出所長回應惹議...桃警回應

獨居婦遭鄰居飼養2頭豬襲擊咬死！血腥畫面曝光 警直呼：可怕

曾任職中油探採單位主管 八旬王姓獨居老人家中猝逝

相關新聞

獨／印度男「讀心術」踢鐵板 板橋車站欲詐騙...遭警逮捕

印度讀心術詐騙黨橫行雙北，今年起不少印度男子在北部地區以詐術手段詢問年齡、是否單身等問題騙取台灣民眾錢財，昨一名年約50...

影／這種石頭別亂撿！他背包裡藏4顆北投石 堅稱不知道不記得

林姓男子日前在台北市北投溪撿拾珍貴「北投石」，民眾目擊報警處理，警方到場不見林男蹤影，循線追查林男下落，2小時內以車追人...

台中失智婦凌晨站街頭 員警帶她逐戶找家...大樹與石頭成關鍵

台中一名88歲失智婦人凌晨站在街頭，員警要帶她回家，在附近社區逐戶找，最後她想起住家前有大樹與石頭成回家關鍵；員警帶她回...

獨居85歲婦開瓦斯有異狀驚驚 員警發現她家境困難贈物資

台中市豐原警分局日前接獲報案，85歲獨居婦人在家使用瓦斯時，火勢無法控制，她擔心發生意外，打電話求助警方；員警到場協助逐...

國1連續車禍2死5傷 釀強鹼外洩

國道一號南下高雄路竹段昨早五時許接連發生兩起車禍，其中一輛化學槽車翻覆，裝載近三萬公升強鹼物質氫氧化鈉外洩，廿三分鐘後，...

罐槽車事故多 業者常逾期未檢驗

國道一號昨天凌晨發生化學槽車撞上大貨車翻覆意外，造成車上三萬公升氫氧化鈉外洩，也讓槽罐車公安再度受到關注。實際上，根據環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。