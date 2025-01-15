影／這種石頭別亂撿！他背包裡藏4顆北投石 堅稱不知道不記得

林姓男子日前在台北市北投溪撿拾珍貴「北投石」，民眾目擊報警處理，警方到場不見林男蹤影，循線追查林男下落，2小時內以車追人查獲林男及車上4塊北投石，雖林男堅稱「不知道」、「不記得」，警詢後仍依法將其送辦。

警方調查，40歲林男去年12月21日中午12時許駕駛汽車前往北投區北投溪旁，走下溪中撿拾北投石，民眾目擊報警，員警趕赴現場，林男已駕車離開，員警據民眾提供目擊影像發現，林男頭戴鴨舌帽、身穿黑衣黑褲，駕駛黑色汽車離開，立即循線追查。

警方調閱監視器畫面以車追人，當日下午2時許在士林區格致路一帶截獲林男，其衣著特徵皆符合民眾錄影畫面中撿拾北投石者，員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤，旋即將林男帶返警所偵辦。

據悉，北投石最初是日籍學者發現，是世界罕見以我國地名命名的稀有礦石，先前偶有民眾撿拾、竊走北投石案件發生；林男無業，曾涉竊盜案，此次落網堅稱「不知道」、「不記得」，堅決否認犯行，警詢後仍依刑法竊盜罪、違反文化資產保存法等罪嫌將其函送士林地檢署偵辦。