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影／這種石頭別亂撿！他背包裡藏4顆北投石 堅稱不知道不記得

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子日前在台北市北投溪撿拾珍貴「北投石」，民眾目擊報警處理，警方到場不見林男蹤影，循線追查林男下落，2小時內以車追人查獲林男及車上4塊北投石，雖林男堅稱「不知道」、「不記得」，警詢後仍依法將其送辦。

警方調查，40歲林男去年12月21日中午12時許駕駛汽車前往北投區北投溪旁，走下溪中撿拾北投石，民眾目擊報警，員警趕赴現場，林男已駕車離開，員警據民眾提供目擊影像發現，林男頭戴鴨舌帽、身穿黑衣黑褲，駕駛黑色汽車離開，立即循線追查。

警方調閱監視器畫面以車追人，當日下午2時許在士林區格致路一帶截獲林男，其衣著特徵皆符合民眾錄影畫面中撿拾北投石者，員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤，旋即將林男帶返警所偵辦。

據悉，北投石最初是日籍學者發現，是世界罕見以我國地名命名的稀有礦石，先前偶有民眾撿拾、竊走北投石案件發生；林男無業，曾涉竊盜案，此次落網堅稱「不知道」、「不記得」，堅決否認犯行，警詢後仍依刑法竊盜罪、違反文化資產保存法等罪嫌將其函送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，北市府公園路燈管理處公告禁止民眾在北投石自然保留區內開鑿竊取北投石，為保護珍貴礦石，北投溪一帶是轄區警方長期加強巡守重點之一，依文化資產保存法規定，盜採北投石可處6月至5年徒刑，得併科50萬至2000萬元罰金，民眾切勿以身試法。

員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
警方調閱監視器畫面以車追人，當日下午2時許在士林區格致路一帶截獲林男。記者李隆揆／翻攝
警方調閱監視器畫面以車追人，當日下午2時許在士林區格致路一帶截獲林男。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝
員警並在其車中發現一只黑色背包，裡頭裝有4塊北投石，總重約1.55公斤。記者李隆揆／翻攝

北市府 北投 文化資產

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