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桃園平鎮大樓火災 3樓大火3人送醫 疑似這原因起火

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區振平街一處高樓社區今晚8時50分發生火災，該大樓3樓住宅突然起火，濃煙快速瀰漫大樓，消防局獲報火速出動警消人車拉水線灌救，不少住戶集中高樓等待救援，警消緊急疏散住戶，大火造成2女1男共3人預防性緊急送醫治療，起火原因由消防人員調查中。

平鎮區北華里長鄧燮墩表示，該大樓3樓起火，疑似使用電爐導致電線走火，起火住宅左、右2戶，1戶民眾已被消防隊帶下樓，另1戶住戶大門深鎖，有住戶在屋內，消防隊員進去確認內部空氣乾淨，已陸續派員救援及控制火勢。

桃園市消防局表示，平鎮區振平街一棟地上11層、地下2層的RC結構集合大樓，今晚20時31分，該大樓3 樓住宅突然起火，夾雜濃煙、火勢在屋內悶燒竄出，119接大量報案電話，立即出動消防人員37人及消防車9輛、救護車4輛趕到拉水線救災、救援，全力噴水灌救半個多小時，至晚上21時4分撲滅火勢，屋內住宅臥室棉被及雜物付之一炬，燃燒面積約5平方公尺。

火災發生後，消防人員據報住宅有人員受困，消防人員全力搶救，隨後救出2女1男總共3人，均意識清楚，身上沒有明顯外傷，消防人員擔心火災嗆傷，緊急將3 人進行)預防性送醫，無生命危險，起火原因由火調人員進一步調查釐清。

平鎮區振平街一處大樓社區3 樓晚間起火，造成男女3人送醫。圖／桃園市消防局提供
平鎮區振平街一處大樓社區3 樓晚間起火，造成男女3人送醫。圖／桃園市消防局提供
平鎮區振平街一處大樓社區3 樓晚間起火，造成男女3人送醫。圖／桃園市消防局提供
平鎮區振平街一處大樓社區3 樓晚間起火，造成男女3人送醫。圖／桃園市消防局提供

住戶 消防人員 火災

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