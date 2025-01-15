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國1連續車禍2死5傷 釀強鹼外洩

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺林保光林琮恩／連線報導

國道一號昨凌晨接連發生兩起車禍，其中一輛化學槽車翻覆，強鹼物質外洩。記者張議晨／翻攝
國道一號昨凌晨接連發生兩起車禍，其中一輛化學槽車翻覆，強鹼物質外洩。記者張議晨／翻攝
國道一號南下高雄路竹段昨早五時許接連發生兩起車禍，其中一輛化學槽車翻覆，裝載近三萬公升強鹼物質氫氧化鈉外洩，廿三分鐘後，相距五百公尺處又發生事故，半聯結車追撞前方因槽車翻覆十輛回堵車輛，兩事故造成十四車毀損、二死五傷，死者為一對兄妹。

槽車翻覆，因氫氧化鈉具危險性，警方隨即通報毒物災害應變中心到場，高雄市環保局派十人鋪設吸液棉片，避免災情擴大。所幸槽體僅滴漏式滲出，且國道有路邊側溝，汙染範圍約長十公尺、寛五公尺，未滲到外圍農地。但接連二起車禍事故，仍耗時約十小時才排除，因現場仍殘留毒性，先開放內線兩車道通行，昨晚七時許確認毒性符合規範，才全線通車。

警方調查，卅七歲陳姓男子昨晨五時六分許駕駛聯結車行經國一南下三三九點一公里處，疑追撞停在外側車道的前方車輛，造成後方卅二歲謝男駕駛的化學槽車閃避不及追撞，槽車橫躺車道，車上滿載三萬公升氫氧化鈉外洩。

高雄市消防局到場，將受傷的謝姓槽車司機送醫，不料事發廿三分鐘，距翻覆地北側五百公尺處又發生車禍。五十八歲陳男疑未注意回堵，追撞前方十輛車，其中五十九歲陳男駕駛的貨車遭夾扁，陳男頭殼破裂當場慘死，胞妹受困右前座，救護人員破壞嚴重變形的車體才將陳男胞妹救出，但送醫仍不治。參與救護的警消形容現場慘況，「後車門都擠到車頭了」。

第二起車禍除陳姓兄妹死亡外，另有三人受傷，送醫無生命危險，同遭追撞的和欣客運，車上七名乘客未受傷。兩件事故造成國一南下路竹路段全線封閉，車流一度回堵逾八公里。

據了解，死者陳男與胞妹僅差一歲，兄妹倆感情很好，每周二兩人會從台南到高雄哈囉市場早市做生意，不料兄妹同赴黃泉。警方已扣到各車行車紀錄器，釐清肇事責任。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，氫氧化鈉屬強鹼，且無解毒劑，不論接觸或吸入，都會造成呼吸衰竭、胃穿孔等嚴重後果，若發生類似事件，民眾應盡快遠離現場。

車禍 車道

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