影／北海岸環境生態危機解除 鈺洲啟航輪抽除280噸殘油

大陸籍鈺洲啟航去年10月29日出基隆港後失去動力，31日擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機威脅基隆、北海岸，因海象狀況不佳，抽油作業一再延後。今天下午完成全部殘油移除作業，初估逾280噸殘油，成功化解野柳北海岸地區海洋汙染危機。

交通部航港局指出，因康芮颱風擱淺於野柳海岸的大陸籍鈺洲啟航輪，採分段、分次方式陸續抽除大艙主要重油櫃、機艙與其他艙間的殘油，今天下午完成全部殘油移除作業。

航港局表示，擱淺地點在野柳地質公園岸際，公園及周邊為國際知名景點，鄰近地質景觀資源珍貴，為維護地質公園環境與海洋生態，擱淺第一時間即以最嚴格標準，要求船東及P&I保險公司提出抽油計畫，並於現場成立前進指揮所進行嚴密的污染防治及環境監測作業。

航港局說，後續將依程序交由第三方公證單位進行認證作業，檢核確認殘油確實抽除並精算實際抽油數量。

航港局已請船東及P&I保險公司，盡速提出貨輪殘貨及船體移除的整體計畫，並會同海保署及相關單位評估審慎評估移除作業對海洋環境的影響，研議對環境與生態影響最低的移除方案。

在船體移除前，將持續辦理環境及船體監測工作，含括船體傾斜及位移監測、防颱穩固作業及緊急應變之機具、設備與人力，一旦發現異常狀況立即啟動應變，以避免二次災害，以早日恢復野柳地質公園海岸風貌與生態環境。