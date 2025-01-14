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國軍炮火太猛烈？新豐靶場森林大火燒2500平方公尺 現場一片焦黑

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導

國軍新豐坑子口靶場火警，現場被燒得一片焦黑。記者巫鴻瑋／翻攝
國軍新豐坑子口靶場火警，現場被燒得一片焦黑。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣新豐鄉國軍坑子口靶場今天傳出火警，上千平方公尺的雜草灌木林燒成一片焦黑，引起地方議論是否是國軍訓練開炮炮火太猛烈導致，不過目前未有跡象顯示是與軍方訓練有關，新竹縣消防局研判可能是近日天乾物燥，才會意外引火，火勢已在下午3時許撲滅。

新竹縣消防局表示，今天上午11點55分接獲軍方坑子口靶場附近、小叮噹樂園周邊火警，消防單位獲報立即出動一大、山崎、新豐、工業、豐田、竹北及二重車組共12車27人前往搶救，出動4條水線灌救，火勢直到下午2時許才控制住，約下午3點30分才完全撲滅。

因靶場發生火警，濃煙不斷朝下風處住宅區飄散，引起不少地方居民議論是否是國軍火炮訓練引火導致，不過軍方雖尚未正式對外回應，但地方指出今天並未實施重砲射擊訓練，且過去也罕有因訓練引發的火警。

據了解，消防人員抵達現場時，火勢雖不大，但因現場風勢強勁，導致火勢一度難以控制不斷向四周擴散蔓延，消防人員只能築起隔離帶，防止火苗繼續向周邊引燃雜草灌木，但短短2小時多仍燒掉約2500平方公尺面積，現場樹木叢林一片焦黑。

消防人員研判，有可能是因近日濕度低、天乾物燥，才會因不明來源的火星起火燃燒，加上沿海風勢強勁，使得火勢擴散迅速，不過幸好火警位置遠離住宅區，並未造成周邊建築影響。

國軍新豐坑子口靶場火警，煙霧及火苗隨著風勢向下風處擴散。記者巫鴻瑋／翻攝
國軍新豐坑子口靶場火警，煙霧及火苗隨著風勢向下風處擴散。記者巫鴻瑋／翻攝
國軍新豐坑子口靶場火警，消防局在現場建立救災指揮中心。記者巫鴻瑋／翻攝
國軍新豐坑子口靶場火警，消防局在現場建立救災指揮中心。記者巫鴻瑋／翻攝

國軍 新竹 火災

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