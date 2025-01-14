逃逸移工見警上門竟學蜘蛛人 爬鐵窗攀牆驚險畫面曝光

新北市蘆洲警方昨天晚間接獲報案，蘆洲區民生路1戶民宅傳出嬉鬧聲，疑似有移工聚集。警方上門查看時，屋內34歲陳姓及22歲阮姓越南籍逃逸移工竟從陽台攀爬至隔棟頂樓欲逃跑，當場被警方逮捕，詢後將2人解送移民署新北專勤隊等待遣返。

據了解，被逮的34歲越南籍逃逸移工陳男去年9月10日遭雇主通報失聯，另1名22歲越南逃逸移工阮男則是2023年9月2日持觀光簽入境台灣，同年9月16日觀光簽證失效後就此失聯。陳、阮2人逃逸期間皆以擔任清潔員維生。

蘆洲警方昨天晚間9時許接獲報案，在蘆洲區民生路1棟公寓3樓有移工聚集，還傳出嬉鬧聲影響安寧。蘆洲派出所警員許浩倫、盧奕甫、劉冠富前往茶放，且屋內人員不願開門，隨即傳出攀爬外牆聲響。