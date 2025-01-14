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逃逸移工見警上門竟學蜘蛛人 爬鐵窗攀牆驚險畫面曝光
新北市蘆洲警方昨天晚間接獲報案，蘆洲區民生路1戶民宅傳出嬉鬧聲，疑似有移工聚集。警方上門查看時，屋內34歲陳姓及22歲阮姓越南籍逃逸移工竟從陽台攀爬至隔棟頂樓欲逃跑，當場被警方逮捕，詢後將2人解送移民署新北專勤隊等待遣返。
據了解，被逮的34歲越南籍逃逸移工陳男去年9月10日遭雇主通報失聯，另1名22歲越南逃逸移工阮男則是2023年9月2日持觀光簽入境台灣，同年9月16日觀光簽證失效後就此失聯。陳、阮2人逃逸期間皆以擔任清潔員維生。
蘆洲警方昨天晚間9時許接獲報案，在蘆洲區民生路1棟公寓3樓有移工聚集，還傳出嬉鬧聲影響安寧。蘆洲派出所警員許浩倫、盧奕甫、劉冠富前往茶放，且屋內人員不願開門，隨即傳出攀爬外牆聲響。
警方聽聞後立即衝進屋內，發現陳、阮2人往後陽台逃逸，並學蜘蛛人開始攀爬外牆準備逃到隔鄰頂樓。警方立即展開追捕，在隔鄰公寓5樓頂逮捕陳、阮2人，經查2人皆是失聯移工，詢後依入出國移民法解送至移民署新北專勤隊收容等待遣返。
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