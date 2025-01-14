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國道追撞車禍2亡！台南兄妹赴高雄擺攤遇死劫 頭顱破裂、胸部凹陷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

國道1號高雄路竹南下339、338.5公里處，今天凌晨5點多接連發生2起追撞事故，造成2死5傷。警方初步查出，2名死者是家住台南的陳姓兄妹，兄妹一起打拚做生意10多年，在台南、高雄兩地傳統市場擺攤賣女性內衣褲，周二固定到高雄市哈囉市場，未料卻遇死劫。

陳姓兄妹相差1歲，兄59歲（55年次）、妹58歲（56年次），據警方了解，哥哥未娶，與妹妹、妹夫和其2名外甥女一家同住，感情很好，妹妹在傳統市場賣女性內衣褲超過20年，後來哥哥受雇於妹妹，幫忙開車載她到各大市場擺攤賣內衣褲，一起打拚也有10來年。

警方指出，兄妹每周二從台南到高雄左營哈囉市場擺早市，今天清晨4點多，兄妹倆開著小貨車從台南出發，沒想到上國道不久，就遇前方化學槽車與大貨車追撞事故，當時已經回堵5、6公里。

小貨車正在等待停警消排除前方車禍事故，未料遭後方載運貨物貨櫃車衝撞，撞向前方一輛客運，因撞擊力道大，瞬間扭成一團廢鐵。

警方表示，小貨車嚴重變形，陳男頭顱破裂、腦漿溢出當場死亡，陳女7時5分送到岡山空軍醫院急救，胸部凹陷、多處骨折，經搶救40分仍告不治。

國道警察初步調查，今天發生2起追撞事故，死傷都在第2起事故，造成11車連環撞，共有5轎車、3大貨車1小貨車、1聯結車及和欣客運追撞，將進一步檢視行車紀錄器，釐清肇事責任。

國道1號高雄路竹南下339、338.5公里處今天發生2起追撞事故，造成2死5傷，一對陳姓兄妹不幸枉死。圖／讀者提供
國道1號高雄路竹南下339、338.5公里處今天發生2起追撞事故，造成2死5傷，一對陳姓兄妹不幸枉死。圖／讀者提供
國道1號高雄路竹南下339、338.5公里處今天發生2起追撞事故，造成2死5傷。記者郭韋綺／翻攝
國道1號高雄路竹南下339、338.5公里處今天發生2起追撞事故，造成2死5傷。記者郭韋綺／翻攝
家住台南陳姓兄妹小貨車扭成一團廢鐵，可見當時撞擊力道大。記者郭韋綺／攝影
家住台南陳姓兄妹小貨車扭成一團廢鐵，可見當時撞擊力道大。記者郭韋綺／攝影
家住台南陳姓兄妹小貨車扭成一團廢鐵，可見當時撞擊力道大。記者郭韋綺／攝影
家住台南陳姓兄妹小貨車扭成一團廢鐵，可見當時撞擊力道大。記者郭韋綺／攝影

台南 車禍

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