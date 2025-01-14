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疑回堵未注意…國1機場系統3車追撞 駕駛大腿骨折送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號52公里北向機場系統交流道今中午11點16分發生一起車禍，24歲李姓男子駕駛小貨車，因前方車流回堵疑未注意車前狀況碰撞前方2輛車，李男受困車內大腿骨折，送醫無大礙，詳細肇事原因待釐清。

國道警方指出，今中午11點15分左右接獲通報，國道1號北向52.1公里機場系統路段，有3輛車事故，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往救援。

警消到場後，現場為2輛貨車與廂型車發生事故，一名駕駛受困於貨車，消防人員給予破壞器材脫困，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置；受傷的24歲李姓男子左側大腿骨折，由救護車送往林口長庚醫院。

初步了解，24歲李姓男子駕駛小貨車行經國道1號北向52.1公里機場系統路段，因前方車流回堵，疑似未注意車前狀態碰撞前方2輛車肇事，李姓駕駛受困車內意識清楚，經警消救出後，送林口長庚醫院檢傷，各車駕駛人酒測值均為零，詳細肇事原因待警方進一步釐清。

國道1號52公里北向機場系統交流道今中午11點16分發生一起車禍，24歲李姓男子駕駛小貨車，因前方車流回堵疑未注意車前狀況碰撞前方2輛車。記者周嘉茹／翻攝
國道1號52公里北向機場系統交流道今中午11點16分發生一起車禍，24歲李姓男子駕駛小貨車，因前方車流回堵疑未注意車前狀況碰撞前方2輛車。記者周嘉茹／翻攝
國道1號52公里北向機場系統交流道今中午11點16分發生一起車禍，24歲李姓男子駕駛小貨車，因前方車流回堵疑未注意車前狀況碰撞前方2輛車。記者周嘉茹／翻攝
國道1號52公里北向機場系統交流道今中午11點16分發生一起車禍，24歲李姓男子駕駛小貨車，因前方車流回堵疑未注意車前狀況碰撞前方2輛車。記者周嘉茹／翻攝

國道 骨折

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