疑回堵未注意…國1機場系統3車追撞 駕駛大腿骨折送醫

國道1號52公里北向機場系統交流道今中午11點16分發生一起車禍，24歲李姓男子駕駛小貨車，因前方車流回堵疑未注意車前狀況碰撞前方2輛車，李男受困車內大腿骨折，送醫無大礙，詳細肇事原因待釐清。

國道警方指出，今中午11點15分左右接獲通報，國道1號北向52.1公里機場系統路段，有3輛車事故，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往救援。

警消到場後，現場為2輛貨車與廂型車發生事故，一名駕駛受困於貨車，消防人員給予破壞器材脫困，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置；受傷的24歲李姓男子左側大腿骨折，由救護車送往林口長庚醫院。